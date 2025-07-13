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Скільки разів Росія атакувала Україну «Орєшніком»: відповідь ГУР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Скільки разів Росія атакувала Україну «Орєшніком»: відповідь ГУР
21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком»
фото з відкритих джерел

У ГУР вважають , що повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення Путіна

Росія використала тільки один раз Україну балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Після удару по Дніпру у листопаді 2024 року немає підтверджень про нові спроби пусків та подальших навчань й випробувань цієї ракети. Про це для LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує «Главком»

«Підтвердженої інформації щодо інших спроб застосування противником БРСД «Орєшнік» по території України немає», – заявив він.

Також Юсов пояснив, що окупанти застосували «Орєшнік» для удару по Дніпру, щоб створити тиск на Україну та партнерів. У ГУР вважають , що повторне застосування такої зброї по Україні залежатиме від рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Він підтвердив, що «Орєшнік» є експериментальним варіантом міжконтинентальної балістики РС-26 «Рубіж» й не виготовлявся серійно.

Нагадаємо, очільник російської делегації Володимир Мединський в інтерв'ю для RT заявив, що росіяни вимагають ударів по містах України «Орєшніком».

За його словами, населення Росії вимагає жорсткіших дій від Кремля. Особливо таких вимог побільшало після останніх атак українських спецслужб на російські військові об'єкти.

«Звичайно, після цього громадяни вимагають: треба «Орєшніком» по Києву, по Львову, досить переговорів», – сказав він та поскаржився: «Нам дуже важко в цьому плані».

До слова, Росія розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік». Путін сказав, що «Орєшнік» нібито дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах. Крім того, диктатор додав, що РФ буде підвищувати бойові можливості всіх видів та родів військ.

Варто зазначити, що 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Також глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

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Теги: окупанти ГУР

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