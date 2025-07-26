Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР

Аеродром «Армавір» та літаки, що на ньому базуються, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища

На аеродромі в Армавірі знищено російський літак Су-27УБ

У ніч з 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї Росії спалахнув навчально-бойовий винищувач Су-27УБ збройних сил РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише «Главком».

Як зазначають у розвідці, місцеві мешканці повідомили, що після інциденту зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому був відсутній.

Аеродром «Армавір» та літаки, що на ньому базуються, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

ГУР МО України наголошує, що опір кремлівському режиму всередині Росії зростає, і кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК.