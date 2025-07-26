Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР
Аеродром «Армавір» та літаки, що на ньому базуються, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища
фото: скріншот з відео

На аеродромі в Армавірі знищено російський літак Су-27УБ

У ніч з 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї Росії спалахнув навчально-бойовий винищувач Су-27УБ збройних сил РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише «Главком».

Як зазначають у розвідці, місцеві мешканці повідомили, що після інциденту зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому був відсутній.

Аеродром «Армавір» та літаки, що на ньому базуються, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

ГУР МО України наголошує, що опір кремлівському режиму всередині Росії зростає, і кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Нагадаємо,  далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. 

Читайте також:

Теги: ГУР аеропорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
Названо країну, яка стала головним імпортером мазуту з Росії
23 липня, 19:40
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
За даними українських хакерів, допомогу у виробництві та навчанні фахівців Gaskar Group надає Китайська Народна Республіка
Українські хакери атакували російського виробника БпЛА: знайдено слід Китаю
15 липня, 16:56
Протягом останніх років своєї професійної кар'єри Павлик змагався у ваговій категорії понад 130 кг
ЗСУ на фронті ліквідували 130-кілограмового чемпіона світу з боротьби куреш
15 липня, 13:08
Росстат не надав демографічних даних у своєму звіті «Соціально-економічна ситуація в Росії» за січень-травень 2025 року
Кремль приховує втрати: Росстат припинив публікувати дані про смертність
7 липня, 07:50
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Московську область
7 липня, 05:32
Зловмисник перебуває під вартою
Майор Повітряних сил із Львівщини підозрюється у роботі на РФ
3 липня, 10:14
Константін: Ніхто не зможе зірвати матч із «Зенітом» у Росії, бо це неофіційний захід
Президент «Сьона» прокоментував скандальну гру клубу в Росії
2 липня, 16:21
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
29 червня, 13:54

Політика

Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР
Російський Су-27УБ спалахнув на аеродромі в Армавірі – ГУР
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
Європа може залишитися без газу? Катар пригрозив Євросоюзу
Європа може залишитися без газу? Катар пригрозив Євросоюзу
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу
Розвідка пояснила, як Лукашенко використовує мігрантів для тиску на Європу
Орбан запропонував Україні залишитися «буферною» державою
Орбан запропонував Україні залишитися «буферною» державою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
24K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6033
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4739
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua