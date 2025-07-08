Роковини трагедії «Охматдиту»: Українська розвідка викриває виробників ракети Х-101 без санкцій

Рік тому Росія здійснила черговий воєнний злочин, цілеспрямовано вдаривши крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів дитячої лікарні «Охматдит» у Києві

ГУР: Десятки виробників ракет Х-101, якими обстрілюють Україну, досі не під санкціями Заходу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР МОУ.

Рік тому Росія здійснила черговий воєнний злочин, цілеспрямовано вдаривши крилатою ракетою Х-101 по одному з корпусів дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Внаслідок цього нападу загинуло двоє людей, понад 50 – постраждали, серед них і діти.

У перші роковини цього злочинного удару ГУР МО України опублікувало на порталі War&Sanctions (у розділі «Компоненти у зброї») детальну інформацію про «начинку» ракети Х-101. Це включає дані про її основні компоненти та блоки, а також відомості про понад 70 підприємств, залучених до виробництва ракети та її складових: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

фото: ГУР

Найбільш обурливим фактом є те, що десятки з цих підприємств досі не перебувають під санкціями. Це дозволяє їм зберігати доступ до обладнання, компонентної бази та технологій, які є критично необхідними для продовження виробництва ракет.

Головне управління розвідки продовжує свою роботу з розкриття секретів російської зброї та ідентифікації всіх причетних до злочинів проти українського народу. Раніше на порталі War&Sanctions вже публікувалася технічна інформація про новий іранський БПЛА Shahed-136 серії MS, російський баражуючий боєприпас зі штучним інтелектом V2U, а також крилату ракету S8000 «Бандероль».

Як відомо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Нагадаємо, у першій декаді червня стартував капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». За результатами тендеру, підряд дістався ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже має досвід роботи з цим медзакладом. Компанія запропонувала виконати роботи до кінця поточного року за 293 млн грн, що на понад 70 млн грн менше за очікувану вартість закупівлі. Як проаналізував «Главком», вагому частину будівельних матеріалів підрядник закуповує за цінами, близькими до ринкових. Водночас на деяких позиціях переплата може сягнути близько 10 млн грн.