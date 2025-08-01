Ідентифіковано командира російської бригади, що запускає «шахеди» по Україні

Окупант є командиром окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад»

Розвідка оприлюднила дані воєнного злочинця – командира бригади російської армії, що запускає «шахеди» по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Підполковник ЗС РФ Негруб Руслан Миколайович – командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ «Каскад». Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу «шахед» по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.

Воєнний злочинець народився 4 січня 1983 року. Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. Випускник Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

Одружений із Негруб Надією Іванівною, народженою 8 березня 1981 року. Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будьонновськ, вул. мікрорайон Сєвєрний, буд. 1, кв. 76.

Нагадаємо, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.