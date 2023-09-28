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Яку техніку найбільше втрачають ЗСУ та окупанти на фронті: звіт Oryx

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яку техніку найбільше втрачають ЗСУ та окупанти на фронті: звіт Oryx
Основні втрати України, які перевищують російські – це бронемашини APC
фото ілюстративне

Росія в обороні втрачає вдвічі більше техніки, ніж ЗСУ в наступі

За даними нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx, що збирає інформацію з відкритих джерел, втрати РФ в обороні більш, ніж удвічі вищі за втрати України в наступі. Також на графіках можна помітити, ЗСУ втрачають багато бронемашин.

Згідно з найсвіжішим оновленням, втрати окупантів помітно перевищують українські. Це стосується втрат бойових машин, літаків та систем протиповітряної оборони (ППО).

Інфографіка з втратами БТР РФ та ЗСУ
Інфографіка з втратами БТР РФ та ЗСУ

Основні втрати України, які перевищують російські – це APC та IMV. Тобто, різні бронемашини, якими українці доставляють на точки розгортання свої штурмові групи. Або і зовсім використовують їх під час штурмів.

Інфографіка з загальними втратами військового обладнання
Інфографіка з загальними втратами військового обладнання

Інфографіка загальних втрат військового обладнання підтверджує, що техніки ЗС РФ знешкоджено на передовій все ж значно більше.

Зазначається, що графіки створені на основі тільки фото- і відеофіксації втрат під час українського наступу і російських контратак.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

Теги: росія війна ЗСУ

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