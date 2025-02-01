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«Є надійний план». Спецпредставник Трампа спрогнозував, коли завершиться війна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Є надійний план». Спецпредставник Трампа спрогнозував, коли завершиться війна
Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні в інтересах національної безпеки США
фото з відкритих джерел

Кіт Келлог не виключає, що війна в Україні може завершитись вже за кілька місяців

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не виключає, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. І заявив, що для цього вже є «надійний план». Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. У нас є надійний план дій», – заявив він.

Келлог наголосив, що для завершення війни Трамп «створює важелі як для Києва, так і для Москви», оскільки знає, де і як натиснути.

Більше того, за словами представника Трампа, завершення війни в інтересах національної безпеки США.

«Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

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Теги: війна росія Україна США Дональд Трамп Кіт Келлог

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