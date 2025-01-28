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Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і прагне затягнути війну – Зеленський

Ірина Бура
glavcom.ua
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Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і прагне затягнути війну – Зеленський
Також Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру
фото: Офіс президента

Зеленський: Кожен крок Путіна спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів. Про це він написав в соцмережі Х.

Так, президент вважає, що кожен крок Путіна спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною, уникаючи можливості для реальних переговорів.

«Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною. У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення», – наголосив він.

Також Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру. За його словами, Путін використовує свої можливості для руйнування світу, але не має сміливості протистояти сильному й злагодженому тиску.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори між країнами начебто не зможуть відбутися через рішення Ради національної безпеки й оборони України.

У 2022 році Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Також 30 вересня того ж року президент заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер зробив заяву, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні.

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Теги: ворог путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента диктатор переговори війна росіяни окупанти росія

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