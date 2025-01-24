Трамп: Ми повинні зупинити цю війну

У четвер, 23 січня президент США Дональд Трамп виступав по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер зробив заяву, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні. Про це пише Reuters.

«Я хотів би зустрітися з Путіним негайно, щоб припинити цю війну. Це не питання економіки чи політики, це про людські життя. Щодня гинуть солдати, і ми повинні зупинити це божевілля» , – заявив Трамп.

За його словами, затягування цього конфлікту коштує життів мільйонів людей і потребує негайного втручання.

Він також повідомив, що Україна готова до укладення мирної угоди. Господар Білого дому сказав, що президент України Володимир Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни.

Крім того, Трамп окреслив своє бачення зусиль США щодо врегулювання конфлікту. Він зазначив, що готовий застосувати економічний тиск на Росію, включаючи запровадження нових санкцій і мит, якщо Москва не погодиться на переговори.

У своїй заяві Трамп також порушив тему скорочення ядерної зброї. Він висловив сподівання, що Росія і Китай підтримають його ініціативу про значне зменшення арсеналів. За його словами, президент Путін позитивно ставиться до цієї ідеї.

«Денуклеаризація – це те, чого потребує світ. Я думаю, що ми зможемо досягти угоди не тільки з Росією, але й з Китаєм, залучивши їх до цього процесу», – зазначив Трамп.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України.