ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори для завершення війни в Україні

Резолюцію «Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні» підтримали 86 депутатів

ПАРЄ вважає, що справедливий мир є необхідним для безпеки всього європейського континенту

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила документ, у якому окреслила свою позицію щодо миру в Україні. Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

За резолюцію «Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні» проголосувало 86 депутатів, ще шестеро утрималися. Резолюція закликає «до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру», а також принципу «мир за допомогою сили».

«Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє», – йдеться в документі.

Як зазначає асамблея, РФ веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав – оскільки «втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі». Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що «справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу».

ПАРЄ «підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії Російської Федерації, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України.

Нагадаємо, у Страсбурзі ухвалено резолюцію, у якій Рада Європи вперше підіймає питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених, а також вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права.

Резолюцію «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які перебувають у полоні внаслідок агресивної війни Російської Федерації проти України» підтримали одностайно усі 74 депутати.

До слова, Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років.