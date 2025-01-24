Ймовірні плани Трампа щодо російсько-української війни

Чи зможе Трамп умовити Путіна припинити вогонь в Україні?

Вже можна зробити висновки щодо очікуваних кроків Трампа щодо російсько-української війни на найближчі місяців шість. Його явно цікавить тактичний успіх: можливість назвати припинення вогню «перемогою», стати тріумфатором, отримати Нобелівку миру, а далі зі стратегічною проблемою хай розбираються інші після 2029 року.

Вже позначені найбільш ймовірні плани Трампа:

1. Вмовити ОПЕК знизити ціну на нафту

Трамп у Давосі заявив, що домагатиметься від Саудівської Аравії та ОПЕК зниження цін на нафту, щоб тиснути на РФ припинити війну: «Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціни на нафту. Це безвідповідально, що досі цього не зробили».

Загалом це цілком реально: у Трампа достатньо тісні стосунки з монархіями Перської затоки. Перша після переобрання телефонна розмова Трампа з іноземним лідером відбулася із саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом.

Тим більше, вже домовлено про інвестування Саудівською Аравією в економіку США $0,6-1 трильйона. Таке не дуже вигідно для американських нафтових компаній, однак зате це інструмент швидкого доступу. Адже результатів від заявленого максимального збільшення американського видобутку доведеться і в найкращому випадку чекати не менше року, Трампа таке не влаштовує, це порушить його пафосні обіцянки.

2. Попросити Сі повпливати на Путіна, щоб той погодився на припинення вогню з мінімальними вимогами до України

На намір дружньої взаємодії вказує неочікувана миролюбність перших кроків Трампа щодо Китаю всупереч дуже жорстким обіцянкам під час виборчої кампанії. Це у тому числі і про лиш 10% мита на китайські товари з 1 лютого (а не 100% чи бодай 50%)

3. Трамп заявляє, що радо зустрінеться з Путіним

Фактично, Трамп розклав на столі перед Путіним інструменти: мовляв, може взяти батіг, а може й пряник... Бо розрахунки Трампа дуже скромні: всього лиш вирішити тактичну задачу у найкоротші терміни – щоб Америка і світ засвідчили, що він справді переможець.

Насправді його влаштували б результати за будь-яким напрямком. Але проблема ХАМАС – це на довгі роки. Знизити ціну на нафтопродукти для американців через максимальний видобуток – це мінімум рік.

Мігранти – теж роботи на кілька років мінімум. ВООЗ так, влупив миттєво – але для більшості американців це щось не надто актуальне. Як і Паризька кліматична угода. З того, що є шанс отримати достатньо швидко, до пів року, лишається тільки Україна.

Бо тут можна обійтись заморозкою через укладання чергових тимчасових угод, просто припиненням вогню, тимчасовим призупиненням гарячої фази війни.

Цього вже вистачить, щоб Трамп гордо заявив на цілий світ про свій тріумф як миротворця, отримав Нобелівку і зайнявся іншими питаннями. А переговорами про мир, самими мирними угодами і стратегічними питаннями безпеки в Європі можна зайнятись і потім. Через кілька років, коли це стане проблемою 48-го президента США.

Путіну такий сценарій вигідний: він отримає паузу для накопичення ресурсів перед черговим нападом на Україну. Тобто, теоретично він не має чинити особливих перепон такому плану Трампа.

Тим більше, якщо і Сі позначить зацікавленість саме у такому розвитку подій. Хоча команда Трампа вже попередньо зробила і наступний пас Путіну – я про натяки Стіва Кортеса, колишнього радника Трампа та Джей Ді Венса у Newsweek.

«Будь-яка пауза у бойових діях має призвести до негайних виборів в Україні». Фактично, це поблажливий (або й зневажливий) виклик Путіну: ну, спробуй на виборах отримати лояльнішу владу у Києві – тобі ж так не подобається ця влада, ти вважаєш, що українці насправді лояльніші до Росії, ніж команда Зеленського.

Це заодно і ще один стимул для Путіна у найкоротші терміни погодитись на припинення вогню: чим швидше вогонь буде припинено – тим швидше будуть вибори. Тобто, тим швидше буде можливість (як переконаний Путін) отримати більш лояльну владу в Україні.

А отже – плацдарм для мирної анексії всієї України за прикладом Грузії і «Грузинської мрії». А Трамп, відповідно, тим швидше отримає лаври тріумфатора і миротворця. А з реальною проблемою можна не поспішати і лишити наступнику.