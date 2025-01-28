Зеленський про заклик Трампа до Путіна щодо завершення війни: Така тактика мені імпонує

На думку Зеленського, Путін не прагне закінчення війни, а Росія «розуміє лише мову сили»

Зеленський вважає, що Дональд Трамп справді хоче закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у президента США Дональда Трампа є тактика завершення війни, а його звернення до путіна з вимогою закінчити воєнні дії він назвав «сигналом сильної людини». Про це Зеленський розповів в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, яке опублікував Офіс президента.

Зеленський вважає, що Дональд Трамп справді хоче закінчити війну. Однак він каже, що не знає деталей, як саме президент США планує це зробити, і припустив, що сам Трамп теж «не знає всіх деталей».

«Там є сигнал сильної людини. Він не робить пострілів у повітря, які про щось попереджають. Він одразу дає прямий меседж», – заявив Зеленський.

На його думку, Путін не прагне закінчення війни, а Росія «розуміє лише мову сили».

«Трамп розуміє усі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати війну, бо буде гірше. Він говорить «гірше» з нахилом у російський бік. Це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує», – сказав президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України.