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Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити «щось важливе» для припинення війни в Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп заявив, що вони з Путіним можуть зробити «щось важливе» для припинення війни в Україні
Президент США знову вкотре підкреслив, що якби він тоді був президентом, то не допустив би цієї війни
фото з відкритих джерел

Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але запевнив, що обидві сторони вже розмовляють

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже провела «дуже серйозні» дискусії з Росією щодо війни в Україні, і що він і російський диктатор Володимир Путін можуть незабаром вжити «важливих» заходів для припинення війни, що триває. Про це пише The Associated Press.

Трамп знову вкотре підкреслив, що якби він тоді був президентом, то не допустив би цієї війни.

«Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом», – сказав він.

Трамп не сказав, хто з його адміністрації контактував з росіянами, але запевнив, що обидві сторони вже розмовляють.

На питання, чи говорив він вже безпосередньо з Путіним, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

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Теги: санкції війна путін Дональд Трамп президент диктатор Україна

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