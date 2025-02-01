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Путін не зацікавлений у припиненні війни. Аналітики ISW розкрили ймовірні плани РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Путін не зацікавлений у припиненні війни. Аналітики ISW розкрили ймовірні плани РФ
РФ може використати наступ біля Дворічної та Вовчанська для наступу на Великий Бурлук, що на Харківщині
фото з відкритих джерел

Російські командири вірять, що війна триватиме доти, доки Росія не переможе Україну 

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні найближчим часом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що починаючи з зими 2023-2024 рр., російські війська посилено намагалися відтіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл, і раніше російське військове командування відмінило пріоритет лінії Куп’янськ-Борова-Лиман на користь інших оперативних зусиль в Україні.

«Охоплення Куп’янська ймовірно буде багатомісячним зусиллям, яке вимагатиме від російських військ закрити розрив шириною від 25 до 30 км, а також форсувати та підтримувати логістику через річку Оскіл, захоплювати невеликі населені пункти на своєму шляху та відбивати українські контратаки», – йдеться в повідомленні.

Аналітики припускають, що надалі РФ може використати наступ біля Дворічної та Вовчанська для наступу на Великий Бурлук з північного заходу та південного сходу. Зараз російські війська знаходяться на відстані 30 і 35 км від Великого Бурлука від найближчої точки просування на Куп’янському та Вовчанському напрямках відповідно, і вони можуть витратити від півроку до року на повільне, виснажливе просування до Великого Бурлука, перш ніж вони справді загрожуватимуть населеному пункту.

«Російські командири, здається, не стурбовані швидкістю чи послідовністю їхнього просування в Україні, ймовірно, тому, що вони вірять, що війна триватиме, доки Росія не переможе Україну у військовому відношенні», – йдеться у звіті.

Водночас експерти проаналізували, що армія РФ витратила чотири місяці на захоплення Авдіївки, а більшу частину 2024 року витратила на вирівнювання лінії фронту на заході Донецької област. Останні три роки окупанти присвятили захопленню решти Донецької та Луганської областей, але, схоже, не особливо стурбовані прискоренням ці досягнення.[

«Раніше Путін сформулював теорію перемоги, яка припускає, що російські військові зможуть продовжувати поступове, повзуче просування в Україні нескінченно довго, і неодноразово зазначав, що він не зацікавлений у розв’язанні війни на будь-яких умовах, крім тих, які він продиктує. Командири Путіна засвоюють ці заяви та, ймовірно, приходять до логічного висновку, що Путін не зацікавлений у припиненні війни та має намір продовжувати воювати, доки він не досягне своїх цілей в Україні, якими є повалення нинішнього українського уряду та категоричне знищення українські військові», – підсумували в ISW.

Нагадаємо, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ISW ЗСУ окупанти війна росія Україна

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