Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC
У 2025 році уряд планує витрати на оборону більше коштів, аніж минулого року
фото: Facebook/Генштаб

Видатки на оборону із фонду державного бюджету торік становили майже 2,1 трлн грн

У 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Про це повідомляє BBC.

Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Обсяг фінансування від міжнародних партнерів y 2022-2024 роках
Обсяг фінансування від міжнародних партнерів y 2022-2024 роках
фото: BBC

«Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки», – зазначає Міністерство фінансів.

Як зазначається, цьогоріч Україна отримає вагому підтримку, завдяки програмі Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Механізм передбачає надання Україні від G7 $50 млрд, ця позика буде погашатись через доходи від заморожених російських активів.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $22 млрд, з них 3 млрд євро від ЄС та $1 млрд від США вже було виділено.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада 2024 року ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Як повідомлялося, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд. Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або $45,97 млрд

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів піде на оборону. Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трлн рублів. З них 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.

Читайте також:

Теги: Мінфін бюджет війна гроші фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку
7 сiчня, 20:08
Повітряні сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій
Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил
14 сiчня, 17:55
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 20326 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 14 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 сiчня, 07:41
РФ атакувала вночі балістикою та дронами
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
18 сiчня, 06:00
Володимир Зеленський заявив, що економіка Росії залежить від Китаю
Хто може підштовхнути Путіна до миру? Зеленський відповів
22 сiчня, 19:49
Норвегія збудує першу у світі плавучу стіну з вітряних турбін
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
Вчора, 11:26
Працівники компанії забирали гроші, якщо могли їх порахувати
Компанія поклала на стіл $9 млн: робітники могли забрати гроші за однієї умови
Вчора, 12:28
Реалії війни демонструють, що українки активно долучаються до лав ЗСУ та добровільно служать у війську
Стало відомо, чи буде мобілізація жінок у лютому 2025 року
28 сiчня, 02:12
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Вчора, 08:34

Економіка

Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC
Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC
«Укрметалургпром» закликав «Укрзалізницю» повернути продажі брухту: компанія втрачає мільярди
«Укрметалургпром» закликав «Укрзалізницю» повернути продажі брухту: компанія втрачає мільярди
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні
Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні
Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт – Тинний
Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт – Тинний
Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається
Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
19K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
15K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
9373
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
8707
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua