Скільки Україні коштував один день війни у 2024 році: дані BBC

У 2025 році уряд планує витрати на оборону більше коштів, аніж минулого року

Видатки на оборону із фонду державного бюджету торік становили майже 2,1 трлн грн

У 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Про це повідомляє BBC.

Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП.

Обсяг фінансування від міжнародних партнерів y 2022-2024 роках фото: BBC

«Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки», – зазначає Міністерство фінансів.

Як зазначається, цьогоріч Україна отримає вагому підтримку, завдяки програмі Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Механізм передбачає надання Україні від G7 $50 млрд, ця позика буде погашатись через доходи від заморожених російських активів.

Очікується, що у 2025 році Україна отримає $22 млрд, з них 3 млрд євро від ЄС та $1 млрд від США вже було виділено.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 листопада 2024 року ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Як повідомлялося, протягом 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 1461,3 млрд грн або $20,74 млрд. Станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 980,93 млрд грн, або $166,06 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 048,44 млрд грн (72,32 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $120,09 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 932,49 млрд грн (27,68 %), або $45,97 млрд

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2025 рік. Згідно з ним, близько третини державних коштів піде на оборону. Загалом доходи російського бюджету становитимуть понад 40 трлн рублів. З них 13,5 трильйона рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів, підуть на оборону. Це більше, якщо порівнювати з 2024 роком, коли на це виділили 28,3% бюджету.