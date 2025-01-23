Кремль відреагував на погрози Трампа

«Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо», – Пєсков про погрози Трампа

Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо. Ви знаєте, що Трамп у перший президентський термін був президентом Америки, який найчастіше вдавався до санкційних методів», – заявив представник Кремля.

Пєсков зазначив, що Трамп вважає за краще застосовувати санкції як інструмент, що стало очевидним вже в ході його першого президентського терміну.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. Відповідну заяву він написав у своєму акаунті в Truth Social.

Зауважимо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.