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У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
фото з відкритих джерел

За словами очевидців, вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі

У ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Також про вибухи повідомлялося у Брянську.
 
За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

«Над Білгородом та Білгородським районом працює наша система ППО – збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня, влада російського міста Шебекіно у Білгородській області РФ повідомила про «прильоти» по одному з підприємств.

Нагадаємо, 30 вересня над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі. Очевидці повідомляли про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі.

Наприкінці травня пропагандистські ЗМІ заявляли, що завод «Монокристал» у Шебекіно обстріляли, унаслідок чого спалахнула пожежа. Імовірно, на ньому були армійські паливозаправники.

Уже 26 червня російські медіа повідомили про нову атаку на підприємство. Цього разу через збиття безпілотника загорівся трансформатор, який вдалося швидко потушити. Проте у всіх повідомленнях росіяни підкреслюють, що завод «Монокристал» є виробником скла для американської компанії Apple

Теги: пожежа завод влада росіяни

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