У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів

За словами очевидців, вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі

У ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

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Також про вибухи повідомлялося у Брянську.



За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.

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«Над Білгородом та Білгородським районом працює наша система ППО – збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня, влада російського міста Шебекіно у Білгородській області РФ повідомила про «прильоти» по одному з підприємств.

Нагадаємо, 30 вересня над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі. Очевидці повідомляли про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі.

Наприкінці травня пропагандистські ЗМІ заявляли, що завод «Монокристал» у Шебекіно обстріляли, унаслідок чого спалахнула пожежа. Імовірно, на ньому були армійські паливозаправники.

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Уже 26 червня російські медіа повідомили про нову атаку на підприємство. Цього разу через збиття безпілотника загорівся трансформатор, який вдалося швидко потушити. Проте у всіх повідомленнях росіяни підкреслюють, що завод «Монокристал» є виробником скла для американської компанії Apple