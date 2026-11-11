Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним у Москві

Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися з Володимиром Путіним 12 листопада

Представники США прибудуть до російської столиці вранці 12 листопада

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 12 листопада прибудуть до Москви, де проведуть зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори заплановані на першу половину дня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, яку поширили російські ЗМІ.

За словами Ушакова, американські представники прилетять до російської столиці вранці. Очікується, що невдовзі після прибуття вони зустрінуться з Путіним.

Помічник російського диктатора також прокоментував результати дводенних переговорів між Україною, США та Росією, які відбулися в Абу-Дабі.

Ушаков заявив, що наразі не володіє інформацією про конкретні підсумки зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Водночас він припустив, що американська делегація привезе до Москви певні пропозиції.

«Але щось везуть», – сказав помічник Путіна.

Які саме питання Віткофф і Кушнер планують обговорити з російським диктатором, Ушаков не уточнив.

Візит американських представників відбудеться після завершення чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. За їхніми підсумками сторони досягли домовленості про великий обмін полоненими, однак щодо припинення війни та гарантій безпеки для України залишаються суттєві розбіжності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про результати переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами голови російської делегації Володимира Мединського, сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Кількість людей та терміни обміну він не уточнив.

Також «Главком» писав про заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова. Він наголосив, що подробиці переговорів в Абу-Дабі не розголошуватимуть до досягнення конкретних домовленостей.