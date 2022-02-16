Колишні глави держав Європи та Близького Сходу підписали заклик на захист України (список)

«Ми б'ємо на сполох щоб запобігти розгортанню незворотного руйнівного сценарію»

На тлі зростання ризиків розгортання широкомасштабного військового конфлікту в Європі колишні глави держав країн Європи та Близького Сходу підписали спільний заклик до міжнародної спільноти вжити дієвих заходів для запобігання подальшій ескалації неоголошеної війни Росії проти України. Про це повідомив третій президент Укарїни Віктор Ющенко.

Політик зазначив, що лист був надісланий Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, щоб спонукати Організацію Об’єднаних Націй застосувати весь свій вплив для протистояння сучасній загрозі світовій безпеці й миру і зупинити агресивні плани Росії.

У документі лідери та представники громадянського суспільства країн Європейського Союзу, Балкан, Східної Європи, Близького Сходу та Північної Америки, висловлюють спільну тривогу з приводу стрімко наростаючої небезпеки широкомасштабного збройного конфлікту, який загрожує суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України.

Міждержавний конфлікт Росії з Україною, який триває восьмий рік та призвів до незаконної окупації та спроби анексії величезних частин території України, становить важкий виклик міжнародному безпековому порядку.

«Ми б'ємо на сполох щоб запобігти розгортанню незворотного руйнівного сценарію. Уроки гіркого досвіду двадцятого століття повинні спонукати кожного присвятити всі зусилля задля того щоб зупинити ескалацію конфлікту. В наших спільних інтересах підтримувати міжнародний правопорядок, який грунтуватиметься на правилах, позаяк лише за таких умов може посилюватися захист прав людини та зміцнюватись національний суверенітет й територіальна цілісність, як це закріплено в Статуті ООН», – йдеться у колективному листі-зверненні.

Сьогодні світ не сліпий. Ми можемо відрізнити правду від брехні. Ми маємо мудрість бачити катастрофічні наслідки шляху руйнування для нашого майбутнього. І ми повинні бути сповнені рішучості протистояти сучасним загрозам миру у всьому світі.

Також документ містить заклик до урядів країн світу «вжити рішучих і своєчасних дій для відновлення миру та безпеки в Україні та захистити заснований на правилах міжнародний порядок, котрий грунтується на принципі рівності суверенних націй».

Лист-звернення підписали:

Берті Ахерн, прем'єр-міністр Ірландії, 1997-2008

Абдулазіз Альтвайджрі, колишній генеральний директор ISESCO

Ян Фішер, прем'єр-міністр Чеської Республіки, 2009-2010

Тоомас Хендрік Ільвес, президент Естонії, 2006-2016

Керрі Кеннеді, президент Роберт Ф. Кеннеді з прав людини.

Олександр Кваснєвський, президент Польщі, 1995-2005

Леонід Кучма, Президент України, 1994-2005

Златко Лагумджія, прем'єр-міністр Боснії та Герцеговини, 2001-2002, віце-прем'єр-міністр, 2012-2015

Ігор Лукшич, прем'єр-міністр Чорногорії, 2010-2012

Реджеп Мейдані, президент Албанії, 1997-2002

Амре Муса, Генеральний секретар Ліги арабських держав, 2001-2011

Ровшан Мурадов, генеральний секретар NGIC

Френсіс О’Доннел, посол, член Інституту міжнародних та європейських справ, Ірландія

Росен Плевнелієв, президент Болгарії, 2012-2017

Пол Ревей, колишній директор Trilateral Europe

Розалія Артеаго Серрано, президент Еквадору, 1997 рік

Шувалой Маджумдар, директор програми з зовнішньої політики та старший науковий співробітник Мунка, Інститут Макдональда Лор'є, Канада

Петар Стоянов, президент Болгарії, 1997-2002

Лаймдота Страуюма, прем'єр-міністр Латвії, 2014-2016

Ісмаїл Серагельдін, віце-президент Світового банку, 1992-2000

Ека Ткешелашвілі, віце-прем'єр-міністр Грузії, 2010-2012

Вайра Віке-Фрейберга, президент Латвії, 1999-2007

Катерина Ющенко, перша леді України, 2005-2010

Віктор Ющенко, Президент України, 2005-2010

Валдіс Затлерс, президент Латвії, 2007-2011

Раніше повідомлялося, що президент Євроради ініціює конференцію донорів на підтримку України.

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