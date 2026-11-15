Їли лободу та рік були без хліба: подружжя з Олешків розповіло про виживання в окупації

Однією з найбільших проблем в окупованих Олешках була нестача питної води, продуктів і медикаментів

Подружжя Ніни та Анатолія Кравченків, яких вдалося евакуювати з окупованих росіянами Олешок на Херсонщині, розповіло про поневіряння в місті, де людям бракувало води, їжі та ліків, а звичайні продукти коштували захмарних грошей. Після тривалої розлуки з рідними на жінку чекала особливо щемлива зустріч із трирічним онуком, якого вона до цього жодного разу не тримала на руках. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео видання «Радіо Свобода».

Ніна та Анатолій змогли вибратися з окупації через Скадовськ і Білорусь та дістатися підконтрольної Україні території. Найзворушливішим моментом повернення для Ніни стала зустріч з онуком, якому ще не виповнилося три роки. Жінка зізналася, що вперше побачила хлопчика та змогла обійняти його.

«Я 25 років віддала свою любов чужим діткам, а свого онука на руках не тримала. А він каже до мене: «Буня моя, сьогодні в нас буде святкова вечеря», – розповіла вона.

Водночас спогади про життя в окупованих Олешках залишаються для подружжя болісними. За словами Ніни, однією з найбільших проблем була нестача найнеобхіднішого – питної води, продуктів і медикаментів. Люди намагалися виживати завдяки стихійним ринкам, де продавали те, що самі вирощували, однак ціни були надзвичайно високими.

Зокрема, огірки та помідори коштували близько тисячі рублів за кілограм, а морква – дві тисячі, уточнив Анатолій.

Через брак продуктів Ніні доводилося буквально рахувати кожен шматочок їжі. Моркву вона купувала по одній, відрізала невелику частину для супу, а до страв додавала навіть лободу, яку сушили про запас.

Особливо гострою була проблема з хлібом, якого, за словами Анатолія, не було протягом року. Подружжя намагалося використати залишки зерна: його просіювали, промивали, а потім перемелювали на кавомолці, щоб приготувати млинці чи оладки.

Ніна пригадала, що навіть ці невеликі запаси доводилося розподіляти між собою заздалегідь, визначаючи, скільки їжі залишити на сніданок, обід і вечерю.

Жінка зізналася, що постійно молиться за людей, які досі залишаються в окупованих Олешках, і не може стримати сліз, згадуючи їхні випробування.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії з евакуації жителів Олешок. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що гуманітарну допомогу доставили до тимчасово окупованого міста, а автобуси з евакуйованими вирушили в Україну та Росію. За словами омбудсмена, операція стала можливою завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

Також «Главком» писав про підготовку нової евакуації з окупованих Олешок. 10 листопада Лубінець повідомив, що після першої гуманітарної місії кількість звернень від місцевих жителів зросла. Українська сторона почала опрацьовувати можливість організації додаткового безпечного виїзду, однак конкретні дати операції поки не визначено.