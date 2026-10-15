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Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Трамп створив іронічне відео з тигром, повторивши кадри загибелі чоловіка
фото: кадр із відео

Рідні загиблого чоловіка відреагувала на поширенням кадрів його смерті

Президент США Дональд Трамп опублікував у власній соцмережі відео, де нібито приручив тигра, який загриз 23-річного чоловіка в Йоркширському парку дикої природи у Великій Британії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Guardian.

Подробиці трагедії у зоопарку Великої Британії

10 жовтня 23-річний Вільям Чепмен загинув унаслідок нападу тигра. Чоловік заліз до вольєра, де перебувала тварина. Лікарям не вдалося врятувати чоловіка. Рідні Вільяма Чепмена розповіли, що він страждав на серйозне психічне захворювання, у зв’язку з чим йому призначили сильнодійні препарати. Однак родина наголосила, що роль медикаментів у смерті чоловіка має визначити коронер.

Момент нападу потрапив на камери відвідувачів парку та згодом поширився мережею. Тоді ж сімʼя чоловіка заявила, що це завдає їм «сильних душевних страждань». Тому вони попросили не поширювати його далі.

Що відомо про ШІ-відео Дональда Трампа

Дональд Трамп також вирішив опублікувати на своїй платформі Truth Social відео нападу тигра на Чепмена. На записі видно, як тигр починає нападати на чоловіка. У якийсь момент він показав тварині пальцем, щоб та зупинилася. Свій репост Трамп підписав: «Ніколи не грайтеся з природою!».

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Згодом Трамп виставив ще один допис, але вже створений за допомогою штучного інтелекту. На ньому він усміхається та грається з тигром, нібито приручив його. Наприкінці ролика Трамп обіймає тварину, а перед цим повторює жест пальцем, який робив Чепмен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Огайо несподівано заговорив про зовнішність сенатора-республіканця Джона Гастеда. Американський лідер розповів, як розглядав його тіло, зокрема сідниці та руки.

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Теги: Дональд Трамп відео смерть тварини Велика Британія

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Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
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