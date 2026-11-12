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Мер Львова прийшов на концерт і виставив на продаж сертифікат на... кремацію

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Мер Львова прийшов на концерт і виставив на продаж сертифікат на... кремацію
Андрій Садовий та Антон Тимошенко під час стендап-концерту, на якому продали сертифікат на кремацію
Фото: кадр з відео

Андрій Садовий запропонував незвичайний лот під час виступу стендап-коміка Антона Тимошенка

Міський голова Львова Андрій Садовий прийшов на стендап-концерт коміка Антона Тимошенка та виставив на продаж сертифікат на кремацію. Незвичайний лот придбали за 25 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Львова.

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За словами Садового, Антон Тимошенко став амбасадором майбутнього львівського крематорію, який планують відкрити на початку наступного року.

«На початку наступного року відкриваємо у Львові крематорій. Антон Тимошенко як амбасадор вже продав на своєму концерті перший сертифікат. Перший, але не останній», – повідомив мер.

Під час концерту сертифікат запропонували як окремий лот. За повідомленнями місцевих медіа, його вартість становила 25 тис. грн.

Водночас Садовий не уточнив, хто саме придбав сертифікат та чи передбачає він повне покриття вартості майбутньої послуги кремації.

Міський голова наголосив, що йдеться про перший проданий сертифікат, але подібну практику планують продовжувати.

Будівництво крематорію у Львові триває на території Голосківського кладовища. Об'єкт має стати першим муніципальним крематорієм у місті та забезпечити альтернативний спосіб поховання.

Раніше міська влада пояснювала необхідність його створення обмеженою кількістю вільних місць на кладовищах та зростанням попиту на кремацію.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про початок будівництва крематорію у Львові. У січні 2025 року на території Голосківського кладовища заклали капсулу на місці майбутнього об'єкта. Тоді Садовий заявляв, що крематорій планують відкрити до кінця року. Проєкт передбачає залу прощань і колумбарій для зберігання урн із прахом.

Також «Главком» писав про рішення Львова залучити кредит на будівництво крематорію. У липні 2024 року міська влада погодила можливість отримання комунальним підприємством «Муніципальна обрядова служба» кредиту на суму до 60 млн грн. Необхідність будівництва пояснювали нестачею місць для традиційних поховань на міських кладовищах.

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Теги: відео Андрій Садовий Львів жарт

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