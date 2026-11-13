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Переселенцям з Олешок виплачують по 100 тис. грн: Лубінець розкрив деталі (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Переселенцям з Олешок виплачують по 100 тис. грн: Лубінець розкрив деталі (відео)
Дмитро Лубінець розповів про фінансову та житлову допомогу евакуйованим жителям Олешок
Фото: скриншот із трансляції Новини.LIVE

Людям, які виїхали з окупованого міста на Херсонщині, також компенсують оренду житла протягом трьох місяців

Жителі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, які змогли виїхати на підконтрольну Україні територію, отримують фінансову допомогу в розмірі 100 тис. грн на першочергові потреби. Окремо для них передбачено оплату оренди житла на три місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії.

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За словами омбудсмена, кошти призначені для придбання найнеобхідніших речей, зокрема одягу, медикаментів та інших товарів, яких потребують люди після виїзду з окупації.

Допомогу організували в межах проєктів Національного товариства Червоного Хреста України. При цьому виплата 100 тис. грн та компенсація вартості оренди житла є двома окремими видами підтримки.

Координацію надання допомоги взяла на себе інституція уповноваженого Верховної Ради з прав людини спільно з державними органами.

Крім фінансової підтримки, з людьми, які залишили окуповану територію, працюють медичні працівники та команди психологів. Вони допомагають переселенцям отримати необхідну допомогу після пережитого в окупації.

Водночас у наведеній заяві омбудсмена не уточнюється, чи поширюється програма на всіх колишніх жителів Олешок, які виїхали раніше, а також які документи необхідно подати для отримання виплат.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії з евакуації жителів Олешок. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що гуманітарну допомогу доставили до тимчасово окупованого міста, а автобуси з евакуйованими вирушили в Україну та Росію. За словами омбудсмена, операція стала можливою завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

Також «Главком» писав про підготовку нової евакуації з окупованих Олешок. 10 листопада Лубінець повідомив, що після першої гуманітарної місії кількість звернень від місцевих жителів зросла. Українська сторона почала опрацьовувати можливість організації додаткового безпечного виїзду, однак конкретні дати операції поки не визначено.

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Теги: Дмитро Лубінець Олешки гроші гуманітарна допомога

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