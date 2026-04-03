Уряд використав майже весь резервний фонд на 2026 рік: Мінфін пояснив, на що пішли гроші

Резервний фонд державного бюджету покриває важливі та термінові непередбачувані витрати

З початку 2026 року з резервного фонду державного бюджету було спрямовано понад 47,5 млрд грн на фінансування невідкладних потреб держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

«Резервний фонд державного бюджету спрямовується для фінансування критично важливих, непередбачуваних або термінових видатків – передусім у сферах безпеки, відновлення інфраструктури та забезпечення життєдіяльності країни. Станом на 30 березня 2026 року касові видатки становили 10,291 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

На що пішли кошти з резервного фонду держбюджету

Захист критичної інфраструктури – 22 млрд грн. Це найбільший напрям фінансування, що безпосередньо пов’язаний із забезпеченням національної безпеки та стійкості держави в умовах воєнних ризиків. Кошти передбачені на весь 2026 рік для системного запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру, зокрема, через посилення захисту енергетичної, транспортної та комунальної інфраструктури.

Стабільна робота залізничного транспорту – 16 млрд грн. Кошти передбачено до кінця 2026 року для забезпечення стабільного функціонування стратегічно важливої галузі – залізничного транспорту, який в умовах війни виконує критичну соціальну та логістичну функцію.

Аварійне відновлення доріг – 3 млрд грн. Фінансування спрямоване на підтримку ключових транспортних артерій, від яких залежить як обороноздатність, так і функціонування економіки.

Посилення енергетичної стійкості – 2,56 млрд грн. Ці кошти спрямовані на підвищення енергетичної стійкості громад в умовах ризиків пошкодження централізованої енергетичної інфраструктури. Закупівля мобільних генераційних установок дозволяє оперативно забезпечити населення теплом і електроенергією у разі аварій або атак.

Відновлення транспортного сполучення на півдні України – 718,8 млн грн. Кошти спрямовані на забезпечення стійкого транспортного сполучення півдня Одеської області, яке було тимчасово припинено внаслідок атак на критичні споруди. Також передбачене фінансування будівництва тимчасового мосту в районі пункту пропуску Ямпіль – Косеуць, відновлення пошкоджених мостів в Одеській області.

Підтримка працівників критичної інфраструктури - 246,4 млн грн. Допомогу отримують енергетики, комунальники та залізничники, які працюють над ліквідацією наслідків атак. Це сприяє швидкому відновленню інфраструктури та стабільності роботи ключових секторів.

Зміцнення обороноздатності – 5,9 млн грн. Кошти спрямовані на укріплення оборони у прикордонних областях.

Нагадаємо, з 20 березня українці можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив програму «Точка опори». Програма допоможе бізнесу зберегти працівників в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж.

Ініціатива працюватиме для постраждалих підприємств, які змушені зупинити роботу або відновлюватися після пошкоджень. Такі роботодавці зможуть отримувати компенсацію частини заробітної плати працівників у період вимушеної перерви в роботі, а також компенсацію ЄСВ на ці суми.

До слова, уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв’язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця. Його мета – допомогти підприємствам ОПК та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців.