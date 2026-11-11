Розкішні подорожі, літаки та авто. Як живе ексобраниця власника пентхауса з крокодилом (фото)

У мережі зʼявилися фото спільних подорожей бізнесмена та його колишньої дівчини за кордоном

У мережі після розголосу справи про ймовірне розкрадання коштів на будівництво укриттів, з яким пов'язують дніпровського бізнесмена Владислава Соколова, з'явилися фото його колишньої обраниці. Жінка закрила доступ до своєї сторінки, однак користувачі оприлюднили частину скриншотів її світлин із фігурантом справи. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої у Facebook.

Так, жінка, з якою бізнесмен Владислав Соколов позував на спільних фото, зазначена у мережі як Анжеліка Олександрівна. У своєму блозі вона демонструє лайфстайл контент. Зокрема, на фото можна побачити подорожі літаком у VIP-класі, схожі фото публікував і сам Соколов. «Високі стандарти оберігають від низькосортних подій», – писала у своєму блозі ексобраниця бізнесмена, коментуючи свій політ першим класом.

Фото Владислава Соколова та його ексобраниці у літаку фото з соцмереж

Також у профілі жінки є фото із зеленим спортивним авто з номерами, відповідними до автівки Владислава Соколова. Зокрема, у ньому він позував у своєму профілі. Також присутні фото із покупками у магазині прикрас бренду Cartier.

Фото ексобраниці Владислава Соколова та самого бізнесмена з його автівкою фото з соцмереж

Крім того, Анжеліка Олександрівна має чимало сторис зі світлинами з відпочинків в Італії, на Балі, у Дубаї тощо. На одному з таких дописів жінка позує з Владиславом Соколовим на відпочинку в Тулумі (Мексика). Публікація датується лютим 2023 року.

Колишня муза фігуранта Владислава Соколова публікувала в мережі фото їхніх спільних подорожей за кордоном фото: Marina Daniluk-Yarmolaeva /Facebook

У 2024 році обраниця бізнесмена також публікувала їхні спільні фото з відпочинку у Куршевелі. Однак у 2026 році Владислав Соколов вже коментував дописи з фото інших жінок, залишаючи непристойні висловлювання. Зокрема, й спільних дописів на сторінці жінки не видно, як і профілі самого бізнесмена.

Профіль колишньої обраниці Владислава Соколова фото: Marina Daniluk-Yarmolaeva/Facebook

Нагадаємо, журналісти встановили особу бізнесмена, зображеного на портреті в розкішному пентхаусі, фотографії якого з’явилися після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб’єктів Київщини. Йдеться про підприємця з Дніпра Владислава Соколова. У помешканні, яке пов’язують із фігурантами розслідування, є позолочені інтер’єри, мармурові колони, критий басейн, тераріум із живим крокодилом та автомобіль Rolls-Royce. Владислава Соколова пов’язують із компаніями, які постачали метал для будівництва захисних споруд на державних підрядах загальною вартістю 1,89 млрд грн.