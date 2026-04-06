Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ

Ростислав Вонс
Кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області
фото: Агентство відновлення (ілюстративне)

Гроші було спрямовано із резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 298,8 млн грн на здійснення заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Як повідомляється, кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії. Завдяки виділеним коштам будуть відновлені пошкоджені ділянки доріг, забезпечено належне транспортне сполучення та підтримано логістичні маршрути, необхідні для стабільного функціонування регіону та Збройних сил України.

«Сьогодні відновлення дорожньої інфраструктури в прифронтових регіонах має критичне значення для забезпечення стабільної логістики та безперебійного функціонування держави. Ми спрямовуємо ресурси на ті об'єкти, які забезпечують щоденні потреби країни, зокрема Збройних Сил України, та підтримують роботу ключових процесів», – каже заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування.

Мінрозвитку та Агентству відновлення поставлено завдання суттєво пришвидшити темпи виконання робіт. Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи – до 1 червня 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

