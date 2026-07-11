На Запоріжжі поблизу окопів волонтери врятували рідкісну тварину. Таких в Україні залишилося близько 100
Перегузні потребують особливих умов утримання та спеціального раціону
У Запорізькій області врятували тримісячне дитинча перегузні – рідкісної червонокнижної тварини, яку знайшли поблизу окопів. Наразі маля, якому дали ім'я Принцеса, перебуває під опікою зооволонтерки Олесі Кулик, а згодом його перевезуть до спеціалізованого реабілітаційного центру. Про це повідомляє «Главком» і посиланням на «Суспільне».
Як розповіла Олеся Кулик, люди виявили біля нори двох дитинчат і спочатку не втручалися, сподіваючись, що за ними повернуться батьки. Однак згодом один із малюків загинув.
«Один малючок вже був мертвий. Причини невідомі. Це могло бути все, що завгодно. А один малючок лишився. Її звати Принцеса, це дівчинка. Декілька днів вона побула у цих людей, а потім вони звернулися до мене. Вони прочитали, що це рідкісна червонокнижна тваринка, і захотіли передати її на реабілітацію, на випуск», – розповіла волонтерка.
За словами Олесі Кулик, наразі стан перегузні стабільний, однак повністю обстежити її в Запоріжжі неможливо.
«Ми проходили тести на найбільш важливі хвороби куницевих. Наразі вона почуває себе добре. У неї були кліщі, я їх знімала. Вона у мене лише декілька днів, і не можна проводити багато маніпуляцій, бо для неї це стрес», – пояснила зооволонтерка.
Перегузні потребують особливих умов утримання та спеціального раціону.
«Це тваринка, взята з природи, вона може чимось хворіти, мати специфічних паразитів. Для таких потреб у мене є окремий вольєр. Також це специфічне годування – обов'язково миші. Зараз вона їсть заморожених мишей, а далі на реабілітації буде їсти живих», – зазначила Олеся Кулик.
Після первинної реабілітації Принцесу перевезуть до спеціалізованого центру в Одесі, який займається порятунком червонокнижних куницевих.
«Там професійно займаються саме куницевими. За законом тваринки мають повертатися туди, де були врятовані. Але через активні бойові дії немає можливості повернути її до Запорізької області. Тому її випустять у безпечному місці», – додала зооволонтерка.
За словами Олесі Кулик, нині в Україні залишилося лише близько 100 перегузень. Ще до повномасштабної війни вид перебував на межі зникнення через руйнування природного середовища та розорювання степів. Війна лише погіршила ситуацію: постійні обстріли та пересування військової техніки створюють для тварин сильний стрес і негативно впливають на їхнє розмноження.
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