На Запоріжжі поблизу окопів волонтери врятували рідкісну тварину. Таких в Україні залишилося близько 100

Перегузні потребують особливих умов утримання та спеціального раціону

У Запорізькій області врятували тримісячне дитинча перегузні – рідкісної червонокнижної тварини, яку знайшли поблизу окопів. Наразі маля, якому дали ім'я Принцеса, перебуває під опікою зооволонтерки Олесі Кулик, а згодом його перевезуть до спеціалізованого реабілітаційного центру. Про це повідомляє «Главком» і посиланням на «Суспільне».

Як розповіла Олеся Кулик, люди виявили біля нори двох дитинчат і спочатку не втручалися, сподіваючись, що за ними повернуться батьки. Однак згодом один із малюків загинув.

Тримісячне дитинча червонокнижної перегузні фото: suspilne.media

«Один малючок вже був мертвий. Причини невідомі. Це могло бути все, що завгодно. А один малючок лишився. Її звати Принцеса, це дівчинка. Декілька днів вона побула у цих людей, а потім вони звернулися до мене. Вони прочитали, що це рідкісна червонокнижна тваринка, і захотіли передати її на реабілітацію, на випуск», – розповіла волонтерка.

За словами Олесі Кулик, наразі стан перегузні стабільний, однак повністю обстежити її в Запоріжжі неможливо.

Запорізька зооволонтерка Олеся Кулик фото: suspilne.media

«Ми проходили тести на найбільш важливі хвороби куницевих. Наразі вона почуває себе добре. У неї були кліщі, я їх знімала. Вона у мене лише декілька днів, і не можна проводити багато маніпуляцій, бо для неї це стрес», – пояснила зооволонтерка.

Перегузні потребують особливих умов утримання та спеціального раціону.

Перегузня харчується мишами фото: suspilne.media

«Це тваринка, взята з природи, вона може чимось хворіти, мати специфічних паразитів. Для таких потреб у мене є окремий вольєр. Також це специфічне годування – обов'язково миші. Зараз вона їсть заморожених мишей, а далі на реабілітації буде їсти живих», – зазначила Олеся Кулик.

Після первинної реабілітації Принцесу перевезуть до спеціалізованого центру в Одесі, який займається порятунком червонокнижних куницевих.

В Україні залишилося близько 100 перегузень фото: suspilne.media

«Там професійно займаються саме куницевими. За законом тваринки мають повертатися туди, де були врятовані. Але через активні бойові дії немає можливості повернути її до Запорізької області. Тому її випустять у безпечному місці», – додала зооволонтерка.

За словами Олесі Кулик, нині в Україні залишилося лише близько 100 перегузень. Ще до повномасштабної війни вид перебував на межі зникнення через руйнування природного середовища та розорювання степів. Війна лише погіршила ситуацію: постійні обстріли та пересування військової техніки створюють для тварин сильний стрес і негативно впливають на їхнє розмноження.

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