Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Марек допомагав жителям прифронтових територій
фото: naszwybir.pl

Марек Русек-Вольський із 2023 року регулярно привозив гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових районів України

Внаслідок російської атаки по Харкову загинув польський волонтер Марек Русек-Вольський. Його смерть підтвердило Міністерство закордонних справ Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника польського МЗС Мацея Вевюра.

«З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, який був убитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким», – написав він. У відомстві зазначили, що родині загиблого надають необхідну консульську допомогу.

Раніше про смерть волонтера повідомили представники організації Razem dla Ukrainy («Разом для України»), адміністратором якої він був. За їхньою інформацією, Русек-Вольський загинув 27 липня.

Волонтер регулярно їздив до України з гуманітарними місіями з 2023 року. Він доставляв мешканцям прифронтових територій їжу, корм для тварин та іншу необхідну допомогу, зокрема на Харківщині. Для організації поїздок Русек-Вольський збирав кошти та гуманітарні вантажі, наголошуючи, що допомога має потрапляти безпосередньо людям, які її потребують.

Незадовго до загибелі волонтер також розповідав про участь в евакуації тіл загиблих цивільних та писав, що був свідком ударів російських безпілотників по мирних мешканцях.

Нагадаємо, Росія вбила 20-річну волонтерку та доброволицю Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Вона планувала долучитися до лав «Госпітальєрів». Медичний батальйон взяв на себе всі турботи щодо організації поховання. 

Попрощатися з дівчиною прийшла понад сотня людей: близькі, рідні, військові та ті, хто не знав її, але вирішив вшанувати памʼять. Більшість людей прийшла в білому вбранні та з білими квітами. Про це напередодні просила мама дівчини.

Читайте також:

Теги: Польща волонтер Харків дрон смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Емігрантка назвала ціни косметичних послуг у Вроцлаві
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
6 липня, 15:14
Туск наголосив, що не схвалює антиукраїнську гонитву в Польщі
Польща не дасть Україні ракет для Patriot: Туск пояснив причину
14 липня, 10:59
Ворожий БпЛА влучив у автомобіль у Харкові
Харків: ворожий БпЛА влучив у авто, водій загинув
24 липня, 15:52
Польща створила спецгрупи прокурорів для захисту українців від злочинів на ґрунті ненависті
Напади на українців у Польщі: створено спецгрупи прокурорів
30 липня, 11:55
Над одним із найбільших НПЗ Росії здійнявся густий дим
Дрони вдарили по одному з найсучасніших НПЗ Росії
8 липня, 06:44
Міноборони законтрактувало дронів для ЗСУ на рекордні 333 млрд грн
Стало відомо, скільки Міноборони витратило на дрони для ЗСУ
17 липня, 15:22
Віталіна Яровенко навчалась у Могилянці, загинула в ніч на 1 серпня від удару балістикою РФ
Росія вбила 20-річну Віталіну Яровенко, яка рятувала людей в ніч на 1 серпня у Києві. Дата прощання
Вчора, 08:35
Українець не визнає своєї провини
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Сьогодні, 19:14
«Харків» розпочав новий сезон УПЛ матчем проти «Вереса»
Українська Прем'єр-ліга: «Харків» мінімально обіграв «Верес»
1 серпня, 17:25

Соціум

Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Ще більше зеків у РФ зможуть піти на війну: Путін підписав поправки до закону
Ще більше зеків у РФ зможуть піти на війну: Путін підписав поправки до закону
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі
Туреччина б'є на сполох через атаки на її судна в Чорному морі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
53K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua