Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА

Марек Русек-Вольський із 2023 року регулярно привозив гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових районів України

Внаслідок російської атаки по Харкову загинув польський волонтер Марек Русек-Вольський. Його смерть підтвердило Міністерство закордонних справ Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника польського МЗС Мацея Вевюра.

«З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, який був убитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким», – написав він. У відомстві зазначили, що родині загиблого надають необхідну консульську допомогу.

Раніше про смерть волонтера повідомили представники організації Razem dla Ukrainy («Разом для України»), адміністратором якої він був. За їхньою інформацією, Русек-Вольський загинув 27 липня.

Волонтер регулярно їздив до України з гуманітарними місіями з 2023 року. Він доставляв мешканцям прифронтових територій їжу, корм для тварин та іншу необхідну допомогу, зокрема на Харківщині. Для організації поїздок Русек-Вольський збирав кошти та гуманітарні вантажі, наголошуючи, що допомога має потрапляти безпосередньо людям, які її потребують.

Незадовго до загибелі волонтер також розповідав про участь в евакуації тіл загиблих цивільних та писав, що був свідком ударів російських безпілотників по мирних мешканцях.

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