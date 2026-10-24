Вчені назвали несподіване заняття, яке може сповільнювати старіння мозку

Дослідники помітили покращення пам'яті та уваги в літніх людей після спостереження за птахами

Спостереження за птахами може покращувати пам'ять, концентрацію уваги та допомагати людям із деменцією

Науковці виявили незвичайні відмінності в роботі мозку людей, які роками спостерігають за птахами. Дослідження показало, що в них деякі ділянки мозку краще зберігають свою структуру з віком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Дослідники з канадського центру Baycrest Academy for Research and Education порівняли результати МРТ мозку досвідчених спостерігачів за птахами та новачків. Під час обстеження учасники мали розпізнавати різні види птахів. З'ясувалося, що в досвідчених учасників активніше працювали ділянки мозку, відповідальні за увагу, зорове сприйняття та розпізнавання об'єктів. Особливо помітною різниця була під час визначення незнайомих видів.

Крім того, деякі ділянки мозку досвідчених спостерігачів виявилися краще організованими, ніж у новачків того самого віку. Зазвичай із роками ця організованість знижується.

Керівник дослідження Ерік Вінг припускає, що такі відмінності можуть бути пов'язані з нейропластичністю – здатністю мозку змінюватися під впливом досвіду. Водночас науковці поки не встановили, чи саме спостереження за птахами спричиняє ці зміни.

Інше дослідження провели науковці з Католицького університету Айхштетт-Інгольштадт у Німеччині. Вони встановили годівнички біля 65 будинків для літніх людей, щоб мешканці могли спостерігати за птахами через вікна.

Уже за кілька тижнів дослідники помітили позитивні зміни. Учасникам ставало легше підтримувати розмову, впізнавати птахів, яких вони бачили раніше, та спілкуватися з родичами. За словами професорки Елізабет Кальс, покращення пам'яті та концентрації уваги в деяких мешканців були помітними через три-чотири тижні.

Результати зацікавили німецькі медичні страхові компанії, які підтримали облаштування місць для спостереження за птахами у понад 400 будинках для літніх людей у Баварії.

У Великій Британії спостереження за птахами використовують як допоміжну терапію для людей із деменцією. Учасники спеціальних груп, яким часто важко згадувати нещодавні події, під час таких занять активніше спілкуються та демонструють позитивні емоції. Подібні програми діють і у США.

Науковці пояснюють можливу користь поєднанням контакту з природою, концентрації уваги, цікавості та спілкування. Водночас дослідники наголошують, що потрібні додаткові дослідження, аби підтвердити, чи справді це заняття здатне сповільнювати вікові зміни мозку.

Нагадаємо, раніше вчені виявили зв'язок між частим денним сном і ризиком розвитку деменції. Дослідження за участю понад 990 людей віком від 65 років показало, що ті, хто спав удень більшість днів або щодня, мали на 48% вищий ризик розвитку деменції порівняно з людьми, які дрімали зрідка або взагалі не спали вдень. Водночас науковці наголосили, що частий денний сон може бути ознакою змін у мозку, а не їхньою причиною.