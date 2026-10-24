Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені назвали несподіване заняття, яке може сповільнювати старіння мозку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Дослідники помітили покращення пам'яті та уваги в літніх людей після спостереження за птахами
колаж: Unsplash

Спостереження за птахами може покращувати пам'ять, концентрацію уваги та допомагати людям із деменцією

Науковці виявили незвичайні відмінності в роботі мозку людей, які роками спостерігають за птахами. Дослідження показало, що в них деякі ділянки мозку краще зберігають свою структуру з віком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Дослідники з канадського центру Baycrest Academy for Research and Education порівняли результати МРТ мозку досвідчених спостерігачів за птахами та новачків. Під час обстеження учасники мали розпізнавати різні види птахів. З'ясувалося, що в досвідчених учасників активніше працювали ділянки мозку, відповідальні за увагу, зорове сприйняття та розпізнавання об'єктів. Особливо помітною різниця була під час визначення незнайомих видів.

Крім того, деякі ділянки мозку досвідчених спостерігачів виявилися краще організованими, ніж у новачків того самого віку. Зазвичай із роками ця організованість знижується.

Керівник дослідження Ерік Вінг припускає, що такі відмінності можуть бути пов'язані з нейропластичністю – здатністю мозку змінюватися під впливом досвіду. Водночас науковці поки не встановили, чи саме спостереження за птахами спричиняє ці зміни.

Інше дослідження провели науковці з Католицького університету Айхштетт-Інгольштадт у Німеччині. Вони встановили годівнички біля 65 будинків для літніх людей, щоб мешканці могли спостерігати за птахами через вікна.

Уже за кілька тижнів дослідники помітили позитивні зміни. Учасникам ставало легше підтримувати розмову, впізнавати птахів, яких вони бачили раніше, та спілкуватися з родичами. За словами професорки Елізабет Кальс, покращення пам'яті та концентрації уваги в деяких мешканців були помітними через три-чотири тижні.

Результати зацікавили німецькі медичні страхові компанії, які підтримали облаштування місць для спостереження за птахами у понад 400 будинках для літніх людей у Баварії.

У Великій Британії спостереження за птахами використовують як допоміжну терапію для людей із деменцією. Учасники спеціальних груп, яким часто важко згадувати нещодавні події, під час таких занять активніше спілкуються та демонструють позитивні емоції. Подібні програми діють і у США.

Науковці пояснюють можливу користь поєднанням контакту з природою, концентрації уваги, цікавості та спілкування. Водночас дослідники наголошують, що потрібні додаткові дослідження, аби підтвердити, чи справді це заняття здатне сповільнювати вікові зміни мозку. 

Нагадаємо, раніше вчені виявили зв'язок між частим денним сном і ризиком розвитку деменції. Дослідження за участю понад 990 людей віком від 65 років показало, що ті, хто спав удень більшість днів або щодня, мали на 48% вищий ризик розвитку деменції порівняно з людьми, які дрімали зрідка або взагалі не спали вдень. Водночас науковці наголосили, що частий денний сон може бути ознакою змін у мозку, а не їхньою причиною.

Читайте також:

Теги: здоров'я вчені птахи тварини хвороба пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вікову компенсацію можуть отримувати пенсіонери від 70 років, якщо загальний розмір їхньої пенсії не досягає встановленого порогу
До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати
24 вересня, 05:07
Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України після влучання ворожого дрона
Удар по Академії наук: НАН України звернулася із закликом до світової наукової спільноти
29 вересня, 15:29
Скамʼянілості з роду мікрорапторинів знаходять у породах віком близько 125–113 млн років
Наукове відкриття у Китаї. Вчені знайшли останки чотирикрилого динозавра (фото)
30 вересня, 11:02
Запланована в Іркутську конференція безпосередньо стосується профілактики чуми
У Росії на тлі підозри на чуму зберуться науковці та медики з країн СНД
5 жовтня, 19:42
Підозра на чуму в Росії ставить ЄС у стан тривоги
Європа відстежує ситуацію з імовірним спалахом легеневої чуми в Росії
6 жовтня, 01:33
Наталія залишилася задоволена результатами операції
Лікарі врятували 57-річну харківʼянку, яка пішки вийшла з Вовчанська під час окупації (фото)
6 жовтня, 17:22
Трамп створив іронічне відео з тигром, повторивши кадри загибелі чоловіка
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
15 жовтня, 18:30
Понтифік вийшов із медзакладу пішки у супроводі лікарів, вітаючи вірян
Папа Римський через чотири дні після операції виписався з лікарні
18 жовтня, 17:32
У зоопарку триває евакуація тварин
У Києві через обстріл зазнав пошкоджень зоопарк «Звірополіс»
19 жовтня, 11:25

Здоров'я

Вчені назвали несподіване заняття, яке може сповільнювати старіння мозку
Вчені назвали несподіване заняття, яке може сповільнювати старіння мозку
Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики
Як денний сон впливає на розвиток деменції? Вчені назвали ризики
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
Відомий український режисер розповів, як виявив у себе онкологію
Відомий український режисер розповів, як виявив у себе онкологію
Декламує вірші Шевченка напам’ять. 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет довголіття
Декламує вірші Шевченка напам’ять. 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет довголіття
Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення
Відома українська співачка визнала себе жертвою препаратів для схуднення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
57K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Сьогодні, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Сьогодні, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Вчора, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua