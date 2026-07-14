Росіяни FPV-дроном спалили авто рятувальників у Краматорську

Офіцери-рятувальники дивом уціліли та під обстрілом самотужки загасили службовий автомобіль

У Краматорську Донецької області під час виконання службових завдань під ворожий удар потрапили офіцери-рятувальники громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, атака сталася під час роботи офіцерів-рятувальників громади. Внаслідок прямого влучання безпілотника автомобіль рятувальників загорівся. Завдяки оперативним діям працівників служби порятунку, займання вдалося швидко ліквідувати на місці за допомогою первинних засобів пожежогасіння, не допустивши поширення вогню.

На Донеччині російські війська атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників фото: ДСНС

У повідомленні ДСНС не уточнюється інформація про постраждалих, а також ступінь пошкодження автомобіля. Обставини атаки та її наслідки встановлюються.

Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для ударів по представниках цивільних служб, які забезпечують безпеку громад у прифронтових регіонах України. Так, на початку липня безпілотник атакував автомобіль аварійної бригади.

Зазначимо, що Краматорськ, який залишається одним із ключових міст Донеччини, систематично зазнає обстрілів і атак ударними безпілотниками. Російські війська регулярно застосовують проти міста керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, завдаючи ударів як по цивільній інфраструктурі, так і по транспорту, підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури.

Однією з наймасштабніших атак став удар 10 липня, коли окупанти скинули на Краматорськ і селище Біленьке сім авіабомб ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). За даними Донецької ОВА та правоохоронців, внаслідок атаки загинули чотири людини, серед яких 18-річна дівчина та її 14-річний брат, ще 13 цивільних отримали поранення. Авіабомби влучили по житлових кварталах, магазину та приватній забудові.

А 4 липня російська авіація завдала удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по торговельному закладу в центральній частині Краматорська. Внаслідок атаки були поранені щонайменше п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина, виникла масштабна пожежа, також зазнав пошкоджень міський автовокзал.

Нагадаємо, 12 липня російські війська атакували ударним дроном пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові на Харківщині, внаслідок чого поранення дістали троє співробітників ДСНС. За даними МВС, окупанти застосували безпілотник типу «Молнія», який влучив безпосередньо по території рятувальної частини.