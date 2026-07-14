Росіяни FPV-дроном спалили авто рятувальників у Краматорську
Офіцери-рятувальники дивом уціліли та під обстрілом самотужки загасили службовий автомобіль
У Краматорську Донецької області під час виконання службових завдань під ворожий удар потрапили офіцери-рятувальники громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, атака сталася під час роботи офіцерів-рятувальників громади. Внаслідок прямого влучання безпілотника автомобіль рятувальників загорівся. Завдяки оперативним діям працівників служби порятунку, займання вдалося швидко ліквідувати на місці за допомогою первинних засобів пожежогасіння, не допустивши поширення вогню.
У повідомленні ДСНС не уточнюється інформація про постраждалих, а також ступінь пошкодження автомобіля. Обставини атаки та її наслідки встановлюються.
Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для ударів по представниках цивільних служб, які забезпечують безпеку громад у прифронтових регіонах України. Так, на початку липня безпілотник атакував автомобіль аварійної бригади.
Зазначимо, що Краматорськ, який залишається одним із ключових міст Донеччини, систематично зазнає обстрілів і атак ударними безпілотниками. Російські війська регулярно застосовують проти міста керовані авіабомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, завдаючи ударів як по цивільній інфраструктурі, так і по транспорту, підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури.
Однією з наймасштабніших атак став удар 10 липня, коли окупанти скинули на Краматорськ і селище Біленьке сім авіабомб ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). За даними Донецької ОВА та правоохоронців, внаслідок атаки загинули чотири людини, серед яких 18-річна дівчина та її 14-річний брат, ще 13 цивільних отримали поранення. Авіабомби влучили по житлових кварталах, магазину та приватній забудові.
А 4 липня російська авіація завдала удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по торговельному закладу в центральній частині Краматорська. Внаслідок атаки були поранені щонайменше п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина, виникла масштабна пожежа, також зазнав пошкоджень міський автовокзал.
Нагадаємо, 12 липня російські війська атакували ударним дроном пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові на Харківщині, внаслідок чого поранення дістали троє співробітників ДСНС. За даними МВС, окупанти застосували безпілотник типу «Молнія», який влучив безпосередньо по території рятувальної частини.
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