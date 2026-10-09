Африканські країни планують повернути своїх громадян, які воювали за РФ – Bloomberg

Африканські уряди заявляють, що деяких їхніх громадян заманювали до Росії обіцянками роботи не на фронті

Кенія веде переговори щодо п’ятьох полонених, а Ботсвана хоче повернути одного громадянина

Кілька африканських країн намагаються повернути своїх громадян, які потрапили в український полон під час бойових дій на боці Росії. Зокрема, Кенія веде переговори щодо повернення п’ятьох людей, а Ботсвана домагається репатріації одного свого громадянина. Про це повідомляє Bloomberg, передає «Главком».

8 жовтня міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді розповів парламентарям у Найробі, що президент країни Вільям Руто вже обговорював це питання телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Кенійська влада наполягає, що її громадян слід розглядати як можливих жертв торгівлі людьми, а не лише як військовополонених. За словами Мудаваді, чоловіки стверджують, що їх завербували під приводом працевлаштування на цивільні посади.

Африканські уряди заявляють, що деяких їхніх громадян заманювали до Росії обіцянками роботи водіями, охоронцями або кухарями, після чого залучали до військової служби. Подібні випадки викликають занепокоєння в кількох країнах континенту.

За даними Bloomberg, Україна утримує щонайменше 213 іноземних військовополонених, не враховуючи громадян Росії та Північної Кореї. Серед них – 37 громадян африканських країн.

Водночас, журналісти відзначають, що позиція Києва полягає в тому, що іноземці, захоплені під час участі у війні на боці РФ, є військовополоненими. Їхнє повернення має відбуватися в межах відповідних процедур, зокрема обміну на українців, яких утримує Росія.

Мудаваді також повідомив, що близько 84 громадян Кенії, які були залучені до війни, загинули або вважаються зниклими безвісти. Ще 34 людини перебувають на лікуванні в Росії. За його словами, загалом додому вже повернулися 62 кенійці, які брали участь у війні.

Видання також зазначає, що за даними української сторони, країна-агресор залучила до війни проти України понад 28 тис. іноземців зі 135 країн. Понад 5 тис. із них загинули.

Варто нагадати, що Південна Корея розсекретила деталі домовленостей з Україною стосовно полонених. Президент країни висунув звинувачення в адресу Києва, стосовно процесу передачі двох військових з КНДР.