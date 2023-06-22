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ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв
Українські бійці здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей
фото ілюстративне

21 червня ЗСУ продовжили контрнаступ під Кремінною, провели частково успішні наступальні дії на напрямку Білогорівка – Шипилівка та закріпилися на захоплених рубежах

Українські воїни успішно проводять наступальні дії на кількох напрямках. Напруженою залишається ситуація у Харківській та Луганській областях. Також тривають запеклі бої на Донеччині. Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 21 червня ЗСУ продовжили контрнаступ під Кремінною, провели частково успішні наступальні дії на напрямку Білогорівка – Шипилівка та закріпилися на захоплених рубежах.

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв фото 1

На Куп'янському напрямку тривають позиційні бої, але окупанти не можуть прорватися до міста. Також рашисти вели безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви, Серебрянки та на лінії Кремінь – Ямполівка. Геолокаційні кадри від 20 червня свідчать, що українські воїни відбили наступ бронетехніки РФ на схід від Спірного.

20 червня інтенсивність бойових дій посилилася. Російські десантники, нібито, зайняли кілька українських опорних пунктів у районі Серебрянського лісу. В РФ заявили, що підрозділи російського Центрального угруповання військ, буцімто, ведуть штурмові дії на кількох ділянках поблизу Кремінної.

У районі Білогорівки на Лиманському напрямку точаться важкі бої. Армія РФ вела безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. У районі Бахмута щодня відбуваються бойові дії.

Російські війська перекинули підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в район Кліщіївки для заміни підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ, які нещодавно зазнали великих втрат.

Крім того, ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Григорівки. Російські джерела стверджують, що ЗСУ проводили штурми на північ від Бахмута біля Ягідного, Берхівки, Оріхово-Василівки та на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки. Окупанти тим часом вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівка.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, свідчать, що ЗСУ діють також у північній частині Мар'їнки.

Українські бійці здійснили обмежені наземні удари вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей. Російські ж війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара.

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв фото 2

ЗСУ ведуть наступальні дії на рубежі Вільне Поле – Макарівка та атакують Урожайне.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії на П'ятихатському напрямку. В ISW підтверджують контроль України над П'ятихатками.

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв фото 3

Українські війська ведуть також наступальні дії на рубежах Новоданилівка – Роботине і Мала Токмачка – Вербове. Продовжують з частковим успіхом вести наступальні дії на півдні країни, зміцнюючи здобуті позиції та вирівнюючи лінію фронту.

Українські сили завдали удару з Himars по тилових позиціях Росії в Запорізькій області, зокрема по Розівці, приблизно за 65 км на північний захід від Маріуполя на сході Запорізької області.

Експерти з Інституту вивчення війни наголосили, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі. Так, Сили оборони можуть провести кілька наступальних операцій на всьому фронті, щоб поступово виснажити війська РФ і створити умови для майбутнього головного удару.

ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках: карта боїв фото 4

Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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