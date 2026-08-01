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Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року
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Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, один склад та ще один важливий об’єкт російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 243 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10172 дрони-камікадзе та здійснив 3295 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 30 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління БпЛА, 15 районів зосередження живої сили, один склад та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Новопавлівки й Довгої Балки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Олександрограда.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 12 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка, Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2026 року фото 12

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1620-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна окупанти Генштаб фронт

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