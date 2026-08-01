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Є поранені цивільні. Очевидиця розповіла нові деталі вибухів у Хмельницькому

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Є поранені цивільні. Очевидиця розповіла нові деталі вибухів у Хмельницькому
Потужний вибух у Хмельницькому
фото: «Реальний Хмельницький»

Влада проводила евакуацію населення поблизу епіцентру надзвичайної ситуації

Хмельничанка, яка живе неподалік військового полігону Хмельницького, де 31 липня прогриміла серія вибухів, поділилася з «Главкомом» подробицями інциденту. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Страшні вибухи без тривоги. Що трапилося у Хмельницькому і чи пов’язано це з кадровими перестановками в ЗСУ?».

«Лежу розслаблена з дітьми у будинку, дивимося телевізор. Як раптом щось бахнуло за вікнами. Спочатку подумала, що то, можливо, розірвалася вода у пляшках, яка пеклася на сонці у салоні автівки», – згадує у бесіді з виданням хмельничанка Ніна К. події п’ятниці, 31 липня 2026 року. На годиннику було після 11 ранку. Жінка миттю вискочила на подвір’я. Каже, що зі сторони місцевого полігону доносилися звуки детонації. Далі стався другий і третій гучний вибухи.

«Вибуховою хвилею у нашому будинку пошкодило міжкімнатні двері. У гіршій ситуації опинилися мешканці житлового масиву, котрі живуть впритул до полігону. У подруги кілька листів шиферу із даху оселі вирвало, а її чоловік отримав осколкові поранення», – додає співрозмовниця видання.

Наслідки вибухів могли спостерігати хмельничани одночасно з різних куточків міста. Через соцмережі люди ділилися світлинами, на яких були зафіксовані димові гриби.  Такі картинки провокували паніку серед населення, оскільки на момент початку вибухів Хмельницький не перебував у зоні «Повітряної тривоги». Адже достеменно було невідомо, чи це атака росіян, яку проґавило ППО, або ж щось інше.

Співбесідниця «Главкома» додала: влада пригнала автобуси, щоб евакуювати мешканців масиву, які живуть біля полігону. За словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, зона можливого розльоту уламків була оточена. Пошкоджено низку житлових будинків і комунальних будівель. Ближче до вечора місцева влада розгорнула пункт допомоги постраждалим громадянам.

«Коли ми виїжджали з дому, на дорозі вже стояв блок-пост поліції. Правоохоронці вільно випускали, але завертали ті автомобілі, які хотіли заїхати у житловий масив. Одна жінка просилася, щоб її пропустили до дітей, які залишилися у будинку. Проте її не пустили. Не знаю, чим усе закінчилося, бо ми поїхали в село», – зауважила мешканка Хмельницького.

За даними правоохоронців, вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому почалися близько 11:55. Зокрема, сталася неконтрольована детонація боєприпасів. Внаслідок події травмовано чотирьох військовослужбовців, яких шпиталізовано. Ще кілька військових (за даними Сил спеціальних операцій, мова про п’ять осіб) не виходять на зв’язок, триває їх пошук.

Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу («Порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення»). Розриви боєприпасів на військовому полігоні припинилася о сьомій вечора 31 липня.

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Теги: військові вибух боєприпаси Хмельницький ДБР

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