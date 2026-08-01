Атака на Київ забрала 9 життів: рятувальники показала наслідки удару (відео)

Рятувальники евакуювали 35 мешканців із палаючої п’ятиповерхівки та приборкали всі пожежі

Кількість жертв російської балістичної атаки на Київ у ніч проти 1 серпня зросла до дев'яти. Ще 23 людини дістали поранення, серед них четверо дітей. Найбільших руйнувань зазнали Солом'янський, Дарницький та Шевченківський райони столиці. Про це пише «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За оновленими даними ДСНС, унаслідок нічного російського ракетного удару по Києву загинули дев'ять людей, ще 23 особи отримали поранення. Рятувальники завершили ліквідацію пожеж, однак аварійно-рятувальні роботи та обстеження пошкоджених об'єктів тривають.

Найбільше постраждав Дарницький район, де загинули семеро людей, ще 14 отримали поранення, серед них двоє дітей. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування в адміністративній будівлі, пошкоджено ще одну нежитлову споруду, згоріли автомобілі, зазнали пошкоджень житлові будинки. На території одного зі скверів рятувальники також виявили вирву від вибуху.

У Солом'янському районі жертвами атаки стали дві людини, ще вісім осіб постраждали, серед них двоє дітей. Російський удар спричинив часткове руйнування п'ятиповерхового житлового будинку та пожежу. Крім того, загорілися автомобілі на парковці. Під час рятувальної операції надзвичайники евакуювали 35 мешканців із верхніх поверхів будівлі.

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, також загорілися автомобілі швидкої медичної допомоги. На одній із локацій рятувальники виявили одну постраждалу людину.

В Дніпровському районі пошкоджений магазин.

У Печерському районі пошкоджені 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди.

6 фото На весь екран









Ворожа балістика поцілила в житлові будинки та адмінбудівлі у трьох районах столиці фото: ДСНС Києва

У ДСНС повідомили, що всі пожежі станом на ранок ліквідовано. На місцях російських ударів продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. Рятувальники й медики продовжують працювати на місцях влучань, а інформація про наслідки атаки уточнюється.