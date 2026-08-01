Російський FPV-дрон влучив в АЗС у Харкові

Унаслідок удару загорілася паливороздавальна колонка

Російські війська пізно ввечері 31 липня завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок атаки на території АЗС виникла пожежа. Загорілася паливороздавальна колонка на площі близько трьох квадратних метрів. За інформацією ДСНС, внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та усунули наслідки атаки. На місці події працювали підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.

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Наслідки удару по АЗС в Харкові ДСНС

Financial Times пише, що останнім часом Росія змінила підхід до повітряних атак, дедалі частіше обираючи цілями автозаправні станції. На думку співрозмовників видання, таким чином Кремль намагається ускладнити забезпечення пальним, порушити логістику та посилити психологічний тиск на мешканців прифронтових регіонів. Крім того, ці удари можуть бути відповіддю на успішні атаки України по російській паливній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував інформацію про те, що на трасі Харків – Полтава нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Він закликав громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Експерт із питань енергетики, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев наголосив, що, не зважаючи на стрімке подорожчання бензину та дизельного пального, підстав говорити про паливну кризу в Україні наразі немає.