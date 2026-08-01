Втрати ворога станом на 1 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 серпня 2026 року.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.26 фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 31 липня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

особового складу – близько 1 447 620 (+1 470) осіб;

танків – 12 231 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 060 (+4) од.;

артилерійських систем – 47 127 (+82) од.;

РСЗВ – 1 980 (+4) од.;

засобів ППО – 1 527 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 097 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 437 503 (+1 838) од.;

крилатих ракет – 5 005 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 497 (+463) од.;

спеціальної техніки – 4 484 (+1) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 1 серпня 2026 року