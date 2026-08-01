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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані
Наслідки російського удару по Києву
фото: ДСНС

За останніми даними, поранення дістали 30 людей, серед них четверо дітей

17 постраждалих госпіталізували, серед них троє дітей.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяну Мостепан. 

Ще 13 людям, зокрема одній дитині, медичну допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці. Водночас кількість загиблих залишається незмінною – дев'ять осіб.

Серед госпіталізованих четверо пацієнтів перебувають у тяжкому стані, ще 13 – у стані середньої тяжкості.  Найважчі травми отримала 14-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані через отруєння продуктами горіння.

Також у лікарнях залишаються 17-річний юнак і 13-річний хлопчик із осколковими пораненнями. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Мостепан наголосила, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Дані щодо наслідків російської атаки продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська двома хвилями атакували Київ балістичними ракетами. Пошкоджено житлові будинки, склади, автомобілі та інші цивільні об'єкти.

Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про загрозу, після чого в столиці пролунала серія потужних вибухів. Атака спричинила пожежі, руйнування та жертви серед мирного населення. Перші повідомлення про наслідки з'явилися близько 02:10.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Солом'янський райони, також пошкодження зафіксовано в Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

 

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Теги: КМДА поранення балістичні ракети трагедія смерть війна Київ

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