Дар'я Дмітрієва у 2012 році здобула срібло Олімпіади у Лондоні в індивідуальному багатоборстві

Дар'я Дмітрієва зазначила, що ніколи не бачила свого батька

Титулована російська художня гімнастка Дар'я Дмітрієва, яка у 2012 році стала срібною призером Олімпійських ігор, розповіла, що її батько, якого вона ніколи не бачила, був ліквідований захисниками України. Про це повідомляє «Главком».

«Він пішов, коли я лише народилася. В нього інша родина з'явилася. Усе це зрозуміло.

Нещодавно я дізналася, що він загинув на СВО. Мені зателефонували, повідомили таку новину. Чесно, я не можу якось реагувати, бо людину не знаю і не знала. Нема образи, жодних емоцій не викликає. Сталося і сталося.

Його не було у моєму житті. Жаліти про те, чого не було і немає… Тому я якось нормально відреагувала. Можливо, я, звичайно, безжальна скотина, але загалом мені здається, що так би (відреагувала) будь-яка людина, напевно», – сказала 33-річна Дар'я Дмитрієва.

Дар'я Дмітрієва у 2012 році здобула срібло Олімпіади у Лондоні в індивідуальному багатоборстві.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.