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Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ
Дар'я Дмітрієва у 2012 році здобула срібло Олімпіади у Лондоні в індивідуальному багатоборстві

Дар'я Дмітрієва зазначила, що ніколи не бачила свого батька

Титулована російська художня гімнастка Дар'я Дмітрієва, яка у 2012 році стала срібною призером Олімпійських ігор, розповіла, що її батько, якого вона ніколи не бачила, був ліквідований захисниками України. Про це повідомляє «Главком».

«Він пішов, коли я лише народилася. В нього інша родина з'явилася. Усе це зрозуміло.

Нещодавно я дізналася, що він загинув на СВО. Мені зателефонували, повідомили таку новину. Чесно, я не можу якось реагувати, бо людину не знаю і не знала. Нема образи, жодних емоцій не викликає. Сталося і сталося.

Його не було у моєму житті. Жаліти про те, чого не було і немає… Тому я якось нормально відреагувала. Можливо, я, звичайно, безжальна скотина, але загалом мені здається, що так би (відреагувала) будь-яка людина, напевно», – сказала 33-річна Дар'я Дмитрієва.

Дар'я Дмітрієва у 2012 році здобула срібло Олімпіади у Лондоні в індивідуальному багатоборстві.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: художня гімнастика війна окупанти смерть

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