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Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном
Долінце наголосив: навіть після того, як було зрозуміло, що пасажирський літак підбито зенітною ракетою, росіяни не надали йому жодної допомоги
фото з відкритих джерел

Авіаексперт: Переплутати літак і дрон на радарах систем протиповітряної оборони дуже складно

Авіакатастрофа літака сполученням Баку–Грозний, який розбився в Казахстані 25 грудня, засвідчила про те, що до управління системами протиповітряної оборони допустили ненавчений екіпаж, який навіть не здатен правильно ідентифікувати ціль. Таку думку висловив авіаексперт Богдан Долінце в інтерв’ю «Українському радіо».

Він наголосив на тому, що росіяни заборонили азербайджанському літаку посадку не лише в Грозному, але й в багатьох інших аеропортах РФ. Долінце наголосив: навіть після того, як було зрозуміло, що пасажирський літак підбито зенітною ракетою, росіяни не надали йому жодної допомоги, але й продовжували глушили роботу його систем навігації та зв'язку протягом значної частини польоту в Казахстан. Експерт вважає, що це ускладнювало екіпажу можливості безпечно дістатися запасного аеродрому.

«Розмір пасажирського літака в десятки разів більший, ніж у безпілотника. В системах виявлення, радарах систем протиповітряної оборони ці об'єкти мають велику відмінність по відображенню. Тобто переплутати такі об'єкти дуже складно», – наголошує експерт. 

Долінце наголосив: окрім різниці в розмірах БпЛА та пасажирські літаки мають зовсім різні швидкість і висоту польоту, а також сам характер маршруту.

«Плутати політ безпілотника, який, як правило, летить на значно меншій висоті, на меншій швидкості і по інших маршрутах, ніж цивільні літаки, дуже і дуже складно. Тут треба або сильно постаратися, або фактично допустити до керування зенітним комплексом непідготовлений, непрофесійний і ненавчений персонал», – наголошує фахівець. 

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Теги: системи ППО росія авіакатастрофа Азербайджан росіяни Казахстан радіо політ

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