Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 31 авіаційний удар, скинувши 61 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 548 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Глибокого та Стариці, всі атаки відбиті Силами оборони.

На Куп’янському напрямку

Ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Загризового та Западного. Триває бій поблизу Дворічної.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби загарбники 21 раз намагалися просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, в районі Тернів тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Агресор чотири рази атакував поблизу Торецька. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 46. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Нашими захисниками відбито 43 атаки, три боєзіткнення триває. За попередніми підрахунками, втрати агресора склали 288 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено чотири автомобілі та два мотоцикли окупантів, пошкоджено ще два автомобілі та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку

Нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. Бої продовжуються. Дотепер точиться п’ять сутичок.

На Времівському напрямку

Агресор за підтримки авіації 30 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Триває один бій.

На Придніпровському напрямку

Дві спроби ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.

На Курському напрямку українські захисники відбили 18 ворожих штурмів, триває два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Минулої доби відзначено воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1024-й день повномасштабної війни в Україні.