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Більше ніякої «Дружби»: Reuters з'ясувало, що змінилось у постачанні нафти до ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Більше ніякої «Дружби»: Reuters з'ясувало, що змінилось у постачанні нафти до ЄС
Трубопровід «Дружба» є одним із найбільших у світі
фото із відкритих джерел

Нафта більше не надходить по російському трубопроводу «Дружба»

Постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Європи зупинилося. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, причиною стали технічні проблеми на насосній станції в Брянській області.

«Потоки російської та казахстанської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини нафтопроводом «Дружба» припинилися з четверга через технічні проблеми на російській насосній станції», – пише агентство.

Трубопровід «Дружба» – один із найбільших у світі, і здатен транспортувати 2 млн барелів на добу. Він фактично є останньою артерією, що з’єднує російські нафтові родовища з європейськими нафтопереробними заводами після того, як уряди Європейського Союзу вирішили відмовитись від російського газу.

Зазначається, що «Транснефть» виявила проблему на насосній станції «Унеча» у Брянській області біля кордону з Білоруссю. Щодобово нафтопроводом подавали 300 тис. барелів.

Угорська компанія MOL, заявила, що має інформацію про можливе відновлення поставок через кілька днів. Водночас представник чеського НПЗ Orlen Unipetrol повідомив, що «постачання сирої нафти трубопроводом «Дружба» наразі безперебійне».

«Транснефть» не коментують ситуацію. Тим часом АТ «Транснефть – Дружба» повідомило про виконання технологічного підключення збудованої ділянки магістрального нафтопроводу Унеча – Мозир-2 у Брянській області: «Роботи проводилися з лютого 2024 р. за програмою технічного переозброєння та реконструкції з метою забезпечення стабільного транспортування нафти».

Нагадаємо, країни «Великої сімки» шукають способи посилити обмеження ціни на російську нафту, намагаючись краще оцінити здатність Москви фінансувати війну проти України. Країни мають різні варіанти. Один з них – змінити механізм, повністю заборонивши обробку російської нафти. Також розглядають ідею, знизити ціновий поріг з нинішніх $60 до приблизно $40.

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Теги: обмеження нафта росія економіка Європа санкції

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