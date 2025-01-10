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Наша мрія отримати гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Наша мрія отримати гарантії безпеки і закінчити війну у 2025 році – Зеленський
презмдент наголосив, що Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю
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Зеленський: Це наша мрія – цього року отримати такі гарантії та цього ж року закінчити війну

Україна сподівається отримати від союзників реальні гарантії безпеки та вже цього року домогтися закінчення війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

«Для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія – знищити, окупувати нас повністю. І не треба вірити в інші казки», – сказав  президент.

За його словами, саме тому, що Україна протистоїть божевільним мріям кремлівського диктатора, їй необхідні такі гарантії безпеки, які унеможливлять наступне російське вторгнення у майбутньому.

«Потрібні гарантії безпеки, які не дадуть можливості Путіну знову прийти з війною. Це наша мрія – цього року отримати такі гарантії та цього ж року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все», – зазначив президент України. 

Раніше Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн.

Також Зеленський заявляв, що Україна не наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових.

До слова, президент України заявив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни. Про це глава Української держави сказав у четвер під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). 

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Теги: президент казки Україна Володимир Зеленський путін

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