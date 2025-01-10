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На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Ростовщині СБУ та Військово-морські сили уразили склад з дронами – джерела
Наслідки влучання по російському складу
скріншот з відео

Військовий склад окупантів вдалося уразити поблизу села Чалтирь у Ростовській області

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в Службі безпеки.

Як зазначають джерела, спочатку безпілотники Служби безпеки «перевантажили» російську ППО, а потім об'єкт атакував «Нептун». Росіяни у соцмережах всю ніч скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух.

Інформація про багаторазові вибухи поблизу Чалтиря свідчить про вторинну детонацію боєприпасів.

«СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» в небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше російська влада заявила, що начебто після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор» у Ростовській області.

Також у ніч на 10 січня у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа. Ймовірно, палав завод з виробництва ацетону.

До слова, 8 січня вночі в Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа. 

Теги: росія СБУ ВМС безпілотник дрон

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