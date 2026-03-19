Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1485-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника

За минулу добу відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон–камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Добропасове, Покровське; а також Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із застосуванням РСЗВ. Завдав три авіаудари із застосуванням трьох КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове.

На Куп’янському напрямку

Ворог десять разів атакував в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Противник атакував 13 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Противник сім разів намагався покращити своє положення, штурмуючи в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники, за уточненою інформацією, зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного.

На Придніпровському напрямку

Ворог штурмові дії не проводив.

Читайте також

Сергій Тарута очолював Донецьку обласну державну адміністрацію (ОДА) у період з 2 березня 2014 року по 10 жовтня 2014 року
«Це була зрада. Договорняк!» Ексглава Донецької ОДА розказав, хто випустив Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
17 березня, 16:16
Трамп намагається домогтися відставки лідера Куби
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
17 березня, 13:53
Зустріч голову судової влади Ірану Голама Хоссейна Мохсені Еджеї, президента Ірану Масуда Пезешкіана та аятоли Аліреза Арафі, члена Ради вартових,
CNN: В Іран стався розкол після смерті Хаменеї
8 березня, 06:57
Україна та Росія провели новий обмін полоненими 5-6 березня 2026 року
Експерт: Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію
7 березня, 15:46
Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
1 березня, 17:47
В Ірані підтвердили загибель начальника Генштабу ЗС
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
1 березня, 11:26

Новини

В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
