Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів

Уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області

Сили оборони вдарили по низці важливих об’єктів РФ

25 травня та в ніч на 26 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, уражено командний пункт противника (Очеретине, Донецької обл.) та пункт управління полку (Верхня Криниця, Запорізької обл.). Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області.

Крім того, уражено склад БпЛА ворога та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк.

Генштаб зауважив, що до того ж уражено залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

«За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» (Сизрань, Самарська обл., РФ), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року. Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Ярославль» – уражено 25 травня – пошкоджено обладнання та резервуари», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 «Ніобій-СВ» (Ярськ, Луганська обл.).

Нагадаємо, уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,5 млн тонн нафти щороку. Він має дві установки первинної переробки: АВТ-6 та АВТ-5.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива.