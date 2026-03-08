CNN: В Іран стався розкол після смерті Хаменеї

В Ірані загострилося протистояння між тими, хто хоче дипломатичного врегулювання, та тими, хто вимагає помститися США та Ізраїлю

Суперечливі заяви іранського керівництва протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Політична нестабільність проявилася у різкій зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари по країнах Перської затоки, але майже одразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.

На тлі цих дипломатичних коливань країни регіону повідомили про нову хвилю авіаударів у ніч на неділю, що підтверджує домінування силового сценарію. Водночас впливовий представник служби безпеки Алі Ларіджані у телезверненні до нації намагався заперечити наявність розбіжностей у верхівці, закликаючи до єдності та обіцяючи, що Дональд Трамп «заплатить ціну» за розв'язання війни.

Експерти зазначають, що в Ірані загострилося протистояння між «прагматиками», які сподіваються на дипломатичне врегулювання, та прихильниками жорсткої лінії, що вимагають негайної помсти. Попри те, що Асамблея експертів готується обрати наступного верховного лідера вже сьогодні, це призначення вважають скоріше символічним кроком для заспокоєння прихильників режиму.

Фактичне управління стратегічними та військовими операціями залишається в руках Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Саме ця структура забезпечує безперервність бойових дій в умовах кадрового вакууму та відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника. Аналітики підкреслюють, що призначення нового лідера буде спрямоване на демонстрацію стабільності режиму як перед світовою спільнотою, так і перед внутрішньою опозицією, яка на початку року проводила масштабні антиурядові протести.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.