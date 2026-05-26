Втрати ворога станом на 26 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 26 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:
- особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб.
- танків – 11 954 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
- РСЗВ – 1 804 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.
Вартість знищеної техніки РФ станом на 26 травня 2026 року
|Категорія
|Назва / Модель техніки
|Орієнтовна вартість одиниці
|Знищено (ГШ ЗСУ на 26.05.2026)
|Приблизна сума втрат РФ (USD)
|Ракетне озброєння та БПЛА
|Х-101 (стратегічна крилата ракета)
|$13 млн
|4 687
(крилаті ракети)
|~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
|«Калібр» (крилата ракета морського базування)
|$6,5 млн
|«Іскандер-М» (балістична ракета)
|$3 млн
|«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета)
|$1,25 млн
|Х-22 (надзвукова крилата ракета)
|$1 млн
|«Точка-У» (тактична ракета)
|$300 тис.
|«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе)
|$20 тис. – $40 тис.
|312 035
(БПЛА операт.-тактич.)
|~ $9,35 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
|Авіація та гелікоптери
|Іл-76 (важкий транспортний літак)
|$86 млн
|436
(літаків)
|~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
|Су-35 (надманеврений винищувач)
|$40 млн – $50 млн
|Су-34 (винищувач-бомбардувальник)
|$36 млн
|Су-30СМ (багатоцільовий винищувач)
|$33 млн
|Су-25 (штурмовик)
|$11 млн
|Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер)
|$18 млн
|353
(гелікоптерів)
|~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
|Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер)
|$16 млн
|Бронетехніка та артилерія
|Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ)
|$4,5 млн
|11 954
(танків)
|~ $29,88 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
|Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки)
|$3 млн – $4 млн
|САУ «Мста-С» (самохідна артилерія)
|$4 млн
|42 751
(артсистем)
|~ $64,13 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
|БМП-3 (бойова машина піхоти)
|$1 млн
|24 615
(ББМ)
|~ $14,76 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
|БТР-82А (бронетранспортер)
|$500 тис.
|Системи ППО та РЕБ
|ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон)
|$1,2 млрд
|1 397
(засобів ППО)
|~ $20,95 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
|ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М»
|близько $25 млн
|ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус)
|$14 млн – $15 млн
|Військово-морський флот
|Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ)
|$750 млн
|33
(кораблі / катери)
|~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
|Ракетні корвети (типу «Буян-М»)
|$100 млн – $150 млн
|Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков»)
|$85 млн
|Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів»)
|$300 млн
|2
(підводні човни)
|$600 млн
Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ
Нагадаємо, триває 1553-й день повномасштабної війни в Україні.
