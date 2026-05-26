Сили оборони спростували фейк окупантів про нібито захоплення села Рясне на Сумщині

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Військові закликають довіряти виключно офіційним джерелам
Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України

Інформація, яку активно поширюють російські ресурси про нібито захоплення села Рясне Краснопільської громади на Сумщині підрозділами 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ та «розгром» українських сил, не відповідає дійсності та є черговим елементом інформаційно-психологічної операції ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 14-й армійський корпус ЗСУ.

«Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі. Спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських «штурмових груп» та вигадуючи «тижневі бої», має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії «смуги безпеки» для внутрішнього російського споживача», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, ситуація повністю керована.

«Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати вигадки окупантів, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями», – наголошують військові.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

СБУ викрила корупційну схему навколо будівництва електростанції на півдні України
Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Генштаб підтвердив ураження командних пунктів окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 26 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
