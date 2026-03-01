Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
В Ірані підтвердили загибель начальника Генштабу ЗС
фото: Getty Images

Іранські ЗМІ підтверджують загибель головнокомандувача Корпусу вартових Мохаммада Пакпура

Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aljazeera.

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва фото 1
фото: IRNA

За даними агентства IRNA, підтверджено загибель двох найвпливовіших військових посадовців країни:

Абдулрахім Мусаві – начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану. Він відповідав за стратегічне планування та координацію всіх родів військ.

  • Азіз Насірзаде – міністр оборони Ірану. Його загибель означає параліч системи військових закупівель та оборонно-промислового комплексу.
  • Паралельно іранські ЗМІ підтвердили смерть Мохаммада Пакпура, головнокомандувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції

Серед загиблих також фігурує Алі Шамхані, секретар Ради оборони (раніше – секретар Вищої ради національної безпеки). Шамхані вважався одним із головних архітекторів іранської регіональної політики та мережі проксі-груп (Хезболла, хусити).

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

Читайте також:

Теги: Іран вбивство війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
24 лютого, 08:04
В Маріуполі 23 лютого 2022 року тривала акція на Театральній площі
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
23 лютого, 15:17
Люди стоять у черзі за водою після окупації Маріуполя у 2022 році
AP: На окупованій території України життя людей перетворилося на боротьбу
21 лютого, 04:15
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
16 лютого, 18:26
Нині триває 1454-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року
16 лютого, 08:31
У 2015 році Володимир Шадура виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС поблизу Волновахи Донецької області
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
14 лютого, 09:00
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
14 лютого, 07:50
Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
7 лютого, 12:43

Політика

Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua