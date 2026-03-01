В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва

Іранські ЗМІ підтверджують загибель головнокомандувача Корпусу вартових Мохаммада Пакпура

Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на aljazeera.

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

фото: IRNA

За даними агентства IRNA, підтверджено загибель двох найвпливовіших військових посадовців країни:

Абдулрахім Мусаві – начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану. Він відповідав за стратегічне планування та координацію всіх родів військ.

Азіз Насірзаде – міністр оборони Ірану. Його загибель означає параліч системи військових закупівель та оборонно-промислового комплексу.

Паралельно іранські ЗМІ підтвердили смерть Мохаммада Пакпура, головнокомандувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції

Серед загиблих також фігурує Алі Шамхані, секретар Ради оборони (раніше – секретар Вищої ради національної безпеки). Шамхані вважався одним із головних архітекторів іранської регіональної політики та мережі проксі-груп (Хезболла, хусити).

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.