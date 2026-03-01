Головна Думки вголос Ігор Семиволос
search button user button menu button
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Війна на Близькому Сході продовжується – трохи фактажу

США та Ізраїль здійснюють другу хвилю повітряних ударів по об'єктах ППО, базах балістичних ракет та центрах управління КВІР. Крім Тегерана, атаковані міста Кум, Ісфахан, Кередж та Керманшах. Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї.

Разом з ним загинули члени його родини (донька, зять та онук). Також повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура та радника Алі Шамхані. Загальна кількість загиблих в Ірані, за попередніми даними, перевищує 200 осіб.

Іранці завдали удару по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Більшість ракет і дронів перехоплена, але є також влучання в Ізраїлі (Тель-Авів, Рамат-Ган і Бней-Брак), ОАЕ (Абу-Дабі, Дубай) та Катарі (Доха). Уражена база 5-го флоту США в Бахрейні – сам флот виведений у море і не постраждав. Країни Затоки офіційно засудили агресію Ірану та заявили про право на відповідь. У принципі, ви все і без мене знаєте, про це багато говорять. Звісно, нас у першу чергу цікавить, що відбувається в Ірані та ймовірні ціни на нафту в понеділок.

Почнемо з Ірану. Формально влада, згідно із конституцією, перейшла до Тимчасової ради керівництва (президент Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових). Проте КВІР діє автономно, обіцяючи «найжорстокішу відплату». Ознак відкритого заколоту в армії наразі немає, але управління децентралізоване.

У Тегерані проходять як проурядові мітинги жалоби, так і локальні спроби протестів. З'явилося багато відео про святкування смерті Хаменеї на вулицях Ірану та інших арабських міст, зокрема в Сирії. Дональд Трамп публічно закликав іранців до повалення режиму, назвавши це «найкращим шансом повернути країну».

Паралельно він звернувся до солдатів КВІР із закликом капітулювати. Оцінити результативність цих закликів станом на зараз важко, але багато хто з експертів вважає, що наступні 24 години будуть критичними для існування режиму. Якщо ввечері люди масово вийдуть на вулиці і не зустрінуть опору з боку КВІР, почнеться ефект доміно. Тим паче, що попереду 7 днів вихідних. Припускаю, з частиною нинішньої політичної еліти активно працюють.

Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою. Танкерний трафік практично зупинився. Судноплавні компанії масово скасовують рейси в Перській затоці. Ключовий момент – реакція ринків у понеділок. Прогнози тут невтішні: якщо Ізраїль та США не зможуть гарантувати безпеку судноплавства в протоці до ранку понеділка, на світ очікує серйозне потрясіння фондових ринків. Кажуть про 110–120 доларів за барель, але цей прогноз песимістичний і реалізується лише у разі довгострокового закриття протоки та подальших ударів по нафтовій інфраструктурі країн Затоки.

Ймовірність повного розблокування Ормузької протоки до ранку понеділка наразі оцінюється як низька. Навіть якщо США розпочнуть операцію з розчищення протоки прямо зараз, це не питання кількох годин. А для фондових ринків важливо не просто «відкриття» протоки, а безпека. Зазвичай у таких ситуаціях танкерні компанії чекають 24–48 годин після завершення бойових дій, щоб переконатися у відсутності атак дронів або «човнів-камікадзе».

Щодо України. Нам вигідний будь-який сценарій, що веде до внутрішньої дестабілізації ісламістської влади в Ірані, зі зрозумілих причин, які були вже неодноразово озвучені українськими очільниками. Нам також критично важливо, щоб війна завершилася якомога швидше і бажано поваленням режиму.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль війна Дональд Трамп Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неподалік села Гончарне агенти підпалили релейні шафи
Кримські партизани знищили ворожу ППО
26 лютого, 08:09
Навіщо Кремль розганяє міф про «ядерну передачу» Україні
Фейкова «ядерка» як ширма для провалу війни
25 лютого, 09:47
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56
Ми втомилися, дуже, як ніхто не може уявити. Але й адаптувалися – через біль і втрати, через вогонь і темряву
Чотири роки великої війни: змінився світ, а як змінилися ми?
24 лютого, 12:28
Головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації
Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни
18 лютого, 21:07
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
В Уманському районі уламки БпЛА пошкодили будинок, ще дві ракети збито (фото)
17 лютого, 11:18
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
США дали силову відповідь на зближення іранського дрона
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі
3 лютого, 20:38

Ігор Семиволос

Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
Чому Росія мислить війною. Частина 3
Чому Росія мислить війною. Частина 3
Чому Росія мислить війною. Частина 2
Чому Росія мислить війною. Частина 2
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
Зближення Туреччини та Єгипту: стратегічний виграш України у глобальній грі
Повстання в Ірані. Чого очікує Трамп
Повстання в Ірані. Чого очікує Трамп

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua