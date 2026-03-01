Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?

Війна на Близькому Сході продовжується – трохи фактажу

США та Ізраїль здійснюють другу хвилю повітряних ударів по об'єктах ППО, базах балістичних ракет та центрах управління КВІР. Крім Тегерана, атаковані міста Кум, Ісфахан, Кередж та Керманшах. Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї.

Разом з ним загинули члени його родини (донька, зять та онук). Також повідомляється про загибель командувача сухопутних сил КВІР Мохаммада Пакпура та радника Алі Шамхані. Загальна кількість загиблих в Ірані, за попередніми даними, перевищує 200 осіб.

Іранці завдали удару по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Більшість ракет і дронів перехоплена, але є також влучання в Ізраїлі (Тель-Авів, Рамат-Ган і Бней-Брак), ОАЕ (Абу-Дабі, Дубай) та Катарі (Доха). Уражена база 5-го флоту США в Бахрейні – сам флот виведений у море і не постраждав. Країни Затоки офіційно засудили агресію Ірану та заявили про право на відповідь. У принципі, ви все і без мене знаєте, про це багато говорять. Звісно, нас у першу чергу цікавить, що відбувається в Ірані та ймовірні ціни на нафту в понеділок.

Почнемо з Ірану. Формально влада, згідно із конституцією, перейшла до Тимчасової ради керівництва (президент Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових). Проте КВІР діє автономно, обіцяючи «найжорстокішу відплату». Ознак відкритого заколоту в армії наразі немає, але управління децентралізоване.

У Тегерані проходять як проурядові мітинги жалоби, так і локальні спроби протестів. З'явилося багато відео про святкування смерті Хаменеї на вулицях Ірану та інших арабських міст, зокрема в Сирії. Дональд Трамп публічно закликав іранців до повалення режиму, назвавши це «найкращим шансом повернути країну».

Паралельно він звернувся до солдатів КВІР із закликом капітулювати. Оцінити результативність цих закликів станом на зараз важко, але багато хто з експертів вважає, що наступні 24 години будуть критичними для існування режиму. Якщо ввечері люди масово вийдуть на вулиці і не зустрінуть опору з боку КВІР, почнеться ефект доміно. Тим паче, що попереду 7 днів вихідних. Припускаю, з частиною нинішньої політичної еліти активно працюють.

Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою. Танкерний трафік практично зупинився. Судноплавні компанії масово скасовують рейси в Перській затоці. Ключовий момент – реакція ринків у понеділок. Прогнози тут невтішні: якщо Ізраїль та США не зможуть гарантувати безпеку судноплавства в протоці до ранку понеділка, на світ очікує серйозне потрясіння фондових ринків. Кажуть про 110–120 доларів за барель, але цей прогноз песимістичний і реалізується лише у разі довгострокового закриття протоки та подальших ударів по нафтовій інфраструктурі країн Затоки.

Ймовірність повного розблокування Ормузької протоки до ранку понеділка наразі оцінюється як низька. Навіть якщо США розпочнуть операцію з розчищення протоки прямо зараз, це не питання кількох годин. А для фондових ринків важливо не просто «відкриття» протоки, а безпека. Зазвичай у таких ситуаціях танкерні компанії чекають 24–48 годин після завершення бойових дій, щоб переконатися у відсутності атак дронів або «човнів-камікадзе».

Щодо України. Нам вигідний будь-який сценарій, що веде до внутрішньої дестабілізації ісламістської влади в Ірані, зі зрозумілих причин, які були вже неодноразово озвучені українськими очільниками. Нам також критично важливо, щоб війна завершилася якомога швидше і бажано поваленням режиму.